Olly a settembre 2025 all'Ippodromo di San Siro a Milano: come acquistare i biglietti per l'evento Olly ha annunciato una data evento per celebrare "con tutta la mia gente" i successi degli ultimi mesi. L'appuntamento con La grande Festa è il 4 settembre 2025 all'Ippodromo Snai di San Siro. I biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne.

Grande festa per Olly. Reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda Nostalgia e dal sold out del suo tour nei palazzetti, il cantante ha annunciato una data evento per celebrare "con tutta la mia gente" i successi degli ultimi mesi. L'appuntamento con La grande Festa è il 4 settembre 2025 all'Ippodromo Snai di San Siro. I biglietti sono in vendita dal 20 febbraio alle ore 18 sul sito di TicketOne.

Come acquistare i biglietti per il concerto di Olly all'Ippodromo di Milano

Il 4 settembre 2025, per la prima volta, Olly sarà in concerto all'Ippodromo Snai di San Siro con una serata evento dal titolo "La Grande Festa", per celebrare i successi degli ultimi mesi. I biglietti sono disponibili dalle ore 18 di giovedì 20 febbraio ed è possibile acquistarli sul sito di Ticket One, nella sezione dedicata.

Il successo di Olly, dalla vittoria a Sanremo 2025 al sold out del tour

Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda Nostalgia, che ha riscosso in brevissimo tempo un enorme successo. Il cantante nei prossimi mesi sarà in tour nei palazzetti in Italia, le cui date sono già completamente esaurite. Hanno registrato sold out le tappe di Firenze, Bologna, Torino, Milano, Roma e Bari previste nel 2026. Il tour vedrà Olly per la prima volta nei palazzetti italiani tra l’autunno 2025 e la primavera del 2026.