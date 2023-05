Oliver Stone: “Putin è un grande leader per il suo paese, la gente lo ama” Il regista americano, in occasione del lancio del suo documentario “Nuclear Now”, ha confermato la sua simpatia per il leader russo, che aveva raccontato in un film del 2017. Oltre a rimarcare l’amore del popolo russo per Putin, ha parlato della Russia in relazione alla questione energetica: “Stanno facendo un grande lavoro con il nucleare”.

A cura di Andrea Parrella

"Putin è un grande leader per il suo Paese, e la gente lo adora". Sono parole di Oliver Stone, il regista americano, da sempre controcorrente, che non perde questa cifra e, anzi, ribadisce la sua posizione in occasione dell'imminente lancio della sua ultima opera, "Nuclear now", documentario a sostegno dell'uso dell'energia nucleare per il superamento della crisi climatica. In un'intervista rilasciata al The Guardian, Stone ha pronunciato parole che faranno certamente discutere, anche e soprattutto a seguito dell'invasione russa in Ucraina di un anno fa.

Se infatti nel 2017 Oliver Stone si era espresso pubblicamente a sostegno di Putin attraverso un documentario che includeva una lunga intervista al capo del Cremlino, adesso le parole del regista vanno pesate proprio in relazione a quanto accaduto più di un anno fa, nel febbraio del 2022, e certamente collocate all'interno di uno scenario internazionale assai più compromesso di quanto non lo fosse nel 2017.

Le parole di Stone a favore di Putin sono in particolare legate al lavoro che, a suo modo di vedere e in seguito agli studi realizzati per il suo documentario, la Russia starebbe facendo in relazione al nucleare, che secondo Oliver Stone è l'unica soluzione possibile per provare a prevenire il disastro ambientale che sarebbe inevitabile senza un drastico cambio di rotta rispetto al consumo di fossili per la produzione di energia. "Credo la Russia stia facendo un grande lavoro in termini di energia nucleare", ha detto, aggiungendo che "anche la Cina è leader in questo campo, anche se non ho avuto la possibilità di approfondirla ed è un peccato rispetto al film che avrei voluto realizzare". Quindi ha continuato su Putin: "È un grande leader per il suo paese e la gente lo ama".

Altrettanto decisa la sua critica agli Stati Uniti ed al suo presidente Joe Biden, definiti dal regista come responsabili per il conflitto in Ucraina. Un ripensamento in merito al conflitto, in realtà, Stone lo aveva avuto, affermando dopo l'invasione: "la Russia sta sbagliando e continuerà a sbagliare se non smetterà immediatamente questa invasione, ha dichiarato".