Olga Bednarska di Too Hot to Handle fermata in aeroporto con 40 kg di droga: "Doveva ripagare dei debiti" Olga Bednarska di Too Hot to Handle, reality di Netflix a cui ha preso parte nella terza stagione, è stata fermata all'aeroporto di Manchester con 40kg di droga. Dopo essere stata scarcerata, dovrà fare 15 giorni di formazione per la rieducazione.

A cura di Gaia Martino

Olga Bednarska, influencer e modella nota per aver partecipato alla serie Netflix Too Hot to Handle, è stata beccata mentre trasportava 40kg di cannabis su un volo diretto a Manchester, partito dalla Thailandia. Il DailyMail racconta che è stata arrestata all'aeroporto di Manchester dopo aver aperto le due valigie che portava con sé contenenti droga dal valore di 150 mila sterline. I fatti risalgono ad ottobre ma salgono alla ribalta soltanto adesso: l'influencer, stando alla decisione del giudice John Potter, ha ricevuto una condanna a 20 mesi con pena sospesa.

La condanna di Olga Bednarska, star di Too Hot to Handle

Olga Bednarska è stata condannata a 20 mesi con pesa sospesa e dovrà svolgere 15 giorni di attività di riabilitazione dopo essere stata beccata mentre trasportava droga in valigia dalla Thailandia a Manchester. L'influencer, originaria della Polonia ma residente nel Regno Unito, ha collaborato con gli agenti dopo essere stata fermata all'aeroporto: ha raccontato che un uomo di nome Tex aveva coperto tutte le spese affinché trasportasse un carico di droga dal valore di 150mila sterline. L'influencer, si legge sul The Sun, aveva un debito di 16mila sterline ed è ricorsa al crimine per risolvere il suo problema economico. Dopo la custodia cautelare decisa lo scorso ottobre, per Olga Bednarska è arrivato un sospiro di sollievo: DailyMail.com racconta che "ha pianto quando ha scoperto che la prigione le è stata risparmiata".

Olga Bednarska nella terza stagione di Too Hot To Handle

L'influencer 27enne Olga Bednarska ha partecipato alla terza stagione di Too Hot To Handle su Netflix, la serie/reality show nel quale i concorrenti perdono soldi se fanno sesso, praticano autoerotismo o baciano altri concorrenti. La modella originaria della Polonia che vive in Inghilterra arrivò in finale ma l'edizione fu vinta da Henry e Beaux.