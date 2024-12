video suggerito

Fernanda Lessa: "Da modella mi sfondavo di alcol e droga, spendevo fino a mille euro. Ora sogno il cinema"

Dalle passerelle al grande schermo. Dopo una lunga carriera come modella nella seconda metà degli Anni Novanta, Fernanda Lessa ha deciso di far prendere alla sua vita una direzione diversa. "Oggi Bazzico in Portogallo, sto rincorrendo il mio sogno, quello di diventare attrice", ha raccontato in un'intervista rilasciata a Cook Corriere della Sera, in cui ha spiegato i nuovi progetti in arrivo e parlato del rapporto con se stessa.

La carriera da modella di Fernanda Lessa e la dipendenza dalla droga

Nata in Brasile, Fernanda Lessa è arrivata in Italia diversi anni fa e si è fatta conoscere dal pubblico grazie a una brillante carriera come modella, sfilando per passerelle importanti come New York e Parigi. Poi qualcosa, nell'equilibrio che aveva fino a quel momento costruito, si è rotto:

Ero all’apice della mia carriera, viaggiavo da una parte all’altra del globo, senza mai fermarmi. Non una casa, non una famiglia né un porto sicuro in cui approdare. Di amici neppure l’ombra. Mi sono ritrovata a frequentare brutte compagnie, nonostante la mia model agency avesse cercato in tutti i modi di avvertirmi e tenermi alla larga da certa gente.

L'ex modella ha iniziato a frequentare compagnie sbagliate, finendo in un giro di alcol e droga che ha creato in lei una vera e propria dipendenza:

Negli anni Novanta il mondo della moda era piuttosto vizioso: “pippavano” in molte, anche di più. […] Durante la settimana lavoravo moltissimo, nel weekend mi sfondavo di alcol e droghe. Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi.

"Ero troppo sola, ho chiesto aiuto"

Capendo che la sua vita stava prendendo una piega sbagliata, Fernanda Lessa si è decisa a chiedere aiuto: "Ero troppo sola, dovevo prendere in mano la mia vita e svoltare. Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza". Così si è rivolta al Sert, Servizio per le Tossicodipendenze, dedicato alla riabilitazione delle persone che "hanno, tra gli altri, problemi conseguenti all’abuso di uso di sostanze e alcol".

In realtà, la vicinanza dell'ex modella all'alcol è iniziata quando era una ragazzina: "Ho cominciato a bere a 14 anni, pian piano ho sviluppato una dipendenza. Sono arrivata a bere fino a tre bottiglie di alcol al giorno". Il motivo erano i commenti dei compagni a scuola: "Mi bullizzavano, per loro ero "un sacco di ossa", "un manico di scopa" e altro ancora. Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. Mentre l’alcol non bastava mai. Una combo devastante".

La nuova vita di Fernanda Lessa

Da alcuni anni Lessa ha fatto sparire ogni traccia di se stessa e sta ricominciando da sero. Ha lasciato l'Italia, frequenta spesso il Portogallo e sta rincorrendo il sogno di diventare un'attrice:

Ho saggiato la bellezza di questo lavoro partecipando al cast de “Il punto di rugiada”, film di Marco Risi in cui ho interpretato la nuova moglie di Carlo, uno dei protagonisti. Mi si è aperto un mondo. Proprio grazie a questa pellicola, uscita lo scorso anno, ho deciso di cominciare un nuovo mestiere