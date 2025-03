video suggerito

“Non mi sento bene”, così Andrea Pucci interrompe improvvisamente lo spettacolo: cosa è successo a Forlì “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, ha detto il comico Andrea Pucci prima di dirigersi dietro le quinte del Gran Teatro PalaGalassi di Forlì, dove stava mettendo in scena il suo spettacolo ‘30 anni… e non sentirli’. “Niente di drammatico”, così pare sia stata spiegata la defezione improvvisa del comico. I biglietti restano validi e pare che lo show potrà ripetersi in autunno, in una data è ancora da definire. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, ha detto il comico Andrea Pucci prima di dirigersi dietro le quinte del Gran Teatro PalaGalassi di Forlì, dove stava mettendo in scena il suo spettacolo. Un malore lo ha colto sul palco e lo ha costretto a ritirarsi, interrompendo, di fatto, lo show a nemmeno trenta minuti dal suo inizio.

I biglietti restano validi: le info sullo show annullato

La tappa romagnola di ‘30 anni… e non sentirli’, lo spettacolo che celebra la sua carriera, è stata segnata da un problema di salute che non gli consentirà di recuperarla a breve. Gli organizzatori hanno specificato che i biglietti restano validi e che probabilmente lo show potrà ripetersi in autunno, in una data è ancora da definire.

"Niente di drammatico", cosa è successo durante lo show di Pucci

Come riporta Il Resto del Carlino: "La serata è iniziata come da copione, con battute e intermezzi musicali eseguiti da una band dal vivo, con Pucci che si era unito a loro per alcune canzoni. Dopo mezz’ora, però, si è interrotto. Per circa 15 minuti il pubblico è rimasto in attesa, sperando che il comico potesse tornare sul palco. Purtroppo, però, uno dei suoi orchestrali ha dovuto annunciare che Pucci non era in grado di riprendere. Anche se, ha precisato, non è accaduto qualcosa di drammatico. Lo spettacolo è stato così ufficialmente interrotto".

Le date aggiunte allo show "30 anni e non sentirli"

Forlì faceva parte delle date aggiunte al tour di Andrea Pucci intitolato "30 anni e non sentirli", un omaggio alla sua carriera. Milano e Jesolo le altre due tappe extra cartellone, che al momento prevedere come prossima data quella milanese dell'8 e 9 aprile, per poi passare a Bassano Del Grappa il 12 e 13 aprile. Nessuna comunicazione al momento ha fornito ulteriori specifiche sui prossimi impegni di Andrea Pucci.