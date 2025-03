Andrea Pucci dopo il malore sul palco a teatro: “Non sto benissimo, devo fare dei controlli” Andrea Pucci dopo il malore sul palco a Forlì, durante lo spettacolo al Gran Teatro PalaGalassi, ha rotto il silenzio con un video pubblicato su Instagram. Il comico ha spiegato di non stare in forma: “Non sto benissimo, devo fare dei controlli”, le parole prima di annunciare che le prossime date sono state sospese. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Andrea Pucci rompe il silenzio dopo il malore che ieri sera, durante lo spettacolo al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì, lo ha costretto a fermarsi dopo neanche 30 minuti dal suo inizio. Il comico era in tour con "30 anni… e non sentirli", lo show che celebra la sua carriera: per un problema di salute non ancora ben chiaro, come spiegato pochi minuti fa, è costretto a sospenderlo. Gli spettacoli fissati per l'1, 2, 8 e 9 aprile sono stati rimandati.

Le parole di Andrea Pucci

Andrea Pucci con video post su Instagram ha rotto il silenzio dopo il malore che lo ha colpito mentre era sul palco, a Forlì. "Sono qua per ringraziarvi per i centinaia di messaggi ricevuti per sapere come sto, in funzione di cosa è accaduto ieri durante lo spettacolo a Forlì. Oggettivamente non sto benissimo, devo fare dei controlli. Vi comunico che le date del 1 e del 2 , 8 e 9 sono rimandate e sospese" ha dichiarato il comico che ora dovrà sottoporsi a degli accertamenti medici. "Ho bisogno di fare dei controlli perché non sono in formissima. Voglio essere l'Andrea che conoscete voi, il Pucci che conoscete voi. Ma adesso non sono in quello stato. Per correttezza purtroppo dobbiamo rimandare" ha continuato prima di comunicare le nuove date del tour.

Le nuove date di 30 anni…e non sentirli di Andrea Pucci

Nella didascalia del post aggiunto pochi minuti fa, Andrea Pucci ha annunciato le nuove date del suo spettacolo 30 anni…e non sentirli. Le date del 1 e 2 Aprile e dell'8 e 9 Aprile sono state rimandate. Questi i recuperi: "La data di ieri sera verrà recuperata in data 31/10/25 presso il Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. Le date del 1 – 2 Aprile verranno recuperate rispettivamente in data 4 – 5 Giugno 2025 presso il Teatro Repower di Assago (MI). Le date del 8 – 9 Aprile verranno recuperate rispettivamente in data 18 – 19 Giugno presso il Teatro Repower di Assago (MI)".