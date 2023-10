Nino Frassica, salta lo show dell’attore: “Imprevisto sul set di Don Matteo a Spoleto” Nino Frassica ha fatto sapere di non potersi recare a Trapani per lo spettacolo previsto sabato 28 ottobre.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 28 ottobre, Nino Frassica era atteso in Sicilia, al Cine teatro Ariston di Trapani con il suo spettacolo Nino Frassica & Los Plaggers Band. L'appuntamento era alle ore 21:00 e l'attore aveva invitato tutti coloro che desideravano passare una serata divertente. Purtroppo, però, lo show non si farà. Ad annunciarlo è stato lo stesso Nino Frassica con un post pubblicato su Instagram.

Perché lo spettacolo di Nino Frassica non si farà

Nino Frassica ha pubblicato su Instagram un post nel quale ha spiegato di non potersi recare in Sicilia per lo spettacolo presso il Cine Teatro Ariston di Trapani. L'attore, che attualmente si trova a Spoleto dove sono in corso le riprese della nuova stagione di Don Matteo, ha dichiarato:

Cari amici, purtroppo qui a Spoleto, sul set di Don Matteo, abbiamo avuto un imprevisto che mi impedisce di essere al cine teatro Ariston di Trapani in tempo per lo spettacolo “Nino Frassica e Los Plaggers Band” di domani. Sono enormemente dispiaciuto e spero di tornare il più presto possibile a Trapani. Nino Frassica.

Nino Frassica in cerca del gatto Hiro

Intanto, Nino Frassica da tempo è in cerca del suo gatto Hiro che è stato smarrito proprio a Spoleto. In queste ore ha dato un aggiornamento sulla vicenda. Ha spiegato che il gatto sarebbe trattenuto in una casa. L'attore ha alzato la ricompensa a 10 mila euro: