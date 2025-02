video suggerito

Nino D’Angelo sporge denuncia per furto d’identità: “Hanno usato la mia immagine per chiedere soldi” Nino D’Angelo ha sporto denuncia per furto d’identità. Nei giorni scorsi aveva avvisato i suoi followers dell’esistenza di un video che girava sui social in cui un modello creato a sua immagine e somiglianza dall’intelligenza artificiale invitava gli utenti a dargli del denaro. Le parole dell’artista: “Non farei mai una cosa del genere”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nino D'Angelo è andato ai carabinieri per sporgere denuncia per furto d'identità. Nei giorni scorsi, il cantante napoletano aveva avvisato i suoi followers dell'esistenza di un video che girava sui social in cui un modello creato a sua immagine e somiglianza dall'intelligenza artificiale invitava alcuni utenti a dargli del denaro. L'artista ha deciso di attivarsi in prima persona per salvaguardare chi lo segue con affetto: "Non farei mai una cosa del genere".

La denuncia di Nino D'angelo dopo le truffe sui social

"Vedete questo video? È stato fatto con l'intelligenza artificiale, questo non sono io. Per cui mi dissocio da questo furto d'identità, da questa truffa, non so cosa dire. Adesso vado dai carabinieri e vado a fare la denuncia. State attenti". È così che qualche giorno fa Nino D'Angelo aveva avvisato i followers di alcune truffe in circolazione che sfruttavano la sua immagine per chiedere soldi agli utenti.

Non è la prima volta che l'artista viene coinvolto in episodi simili. Lo scorso settembre, infatti, aveva denunciato anche l'esistenza di alcune pagine false a suo nome. Modalità diversa, ma stesso: l'intento è quello di estorcere soldi ai fan più affezionati. "Volevo avvertirvi che ci sono degli imbroglioni che usano pagine false usando il mio nome chiedendovi dei soldi", aveva ribadito anche in quell'occasione La sua prima denuncia risale addirittura al luglio del 2015 e anche in quell'occasione su Facebook raccomandò: "Fidatevi solo di questa pagina, non farei mai una cosa simile, chi mi conosce lo sa".