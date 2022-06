“Niente sesso fino al matrimonio”, Paolo Brosio: “Il Papa ha ragione, ma io non ci sono riuscito” “Ho cercato di coinvolgere le mie fidanzare in un cammino di fede”, spiega Paolo Brosio in tema di castità. “Non ci sono sempre riuscito”. È il caso di Maria Laura De Vitis: “Era arrabbiata con Dio per la perdita del padre”.

A cura di Giulia Turco

Paolo Brosio si sbilancia sulle nuove linee presenti nel documento del Dicastero per le giovani coppie con la prefazione di Papa Francesco. Niente rapporti sessuali fino al matrimonio, è l’invito della Chiesa ai giovani in preparazione alle nozze. Lo raccomanda il Vaticano, che parla anche della castità all'interno del matrimonio: "Da coniugi, infatti, emerge, in modo ancora più evidente, l'importanza di quei valori e di quelle attenzioni che la virtù della castità insegna". Il giornalista, raggiunto da Adnkronos, ha commentato le parole del Papa, pur ammettendo di non aver sempre perseguito tali valori, soprattutto nella sua vita passata.

Paolo Brosio e la mancata castità

“Il Papa ha ragione”, ha commentato Brosio. “Se due giovani si amano veramente e sono in procinto si sposarsi e si lasciano andare una volta possono andare a confessarsi con la loro guida spirituale”, spiega Brosio ad Adnkronos. “Quando ami veramente qualcuno accetti di fare dei sacrifici. Il Papa dece dare delle linee guida e ci premia anche in base al sacrificio che facciamo”. Il giornalista ammette tuttavia che lui stesso non può definirsi impeccabile sotto questo punto di vista e che una parte della sua vita è stata segnata da eccessi e perdizione: “Siamo tutti peccatori e anch’io ho ceduto al peccato”, spiega.

Il percorso spirituale con Maria Laura De Vitis

“Non vengo dal mondo della Chiesa perciò è ovvio che ho difficoltà ad attuare quello che dice il Papa. Però ho sempre cercato di coinvolgere le mie fidanzare verso un cammino di fede. Ovvio che non ci sono sempre riuscito”. È il caso ad esempio di Maria Laura De Vitis, la sua ultima giovane fiamma, con la quale l’amore è finito oltre un anno fa. “Anche con lei avevamo intrapreso un percorso di fede, ma lei non ce l’ha fatta perché era arrabbiata con Dio per la perdita del padre avvenuta quando aveva appena 8 anni. Perciò non è stato facile”.