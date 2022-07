Iva Zanicchi e il sesso: “Mai smettere, altrimenti non lo fai più” L’Aquila di Ligonchio e la tendenza di fare sesso anche in terza età. Una ricerca scientifica rivela: “Si vive di più, si fa sesso fino alla fine”.

Il sesso over fa bene alla salute. Lo dice la Scienza. E lo ha raccontato anche Iva Zanicchi, qualche tempo fa, al Corriere della Sera svelando tutti i dettagli di una fantastica relazione con il suo compagno, Fausto Pinna: "Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco".

Il sesso tra over

L'Aquila di Ligonchio ha ammesso di fare ancora l'amore con suo marito, 82 anni lei, 84 lui, perché "fa bene alla vita, a qualunque età". Poi ha rivelato: "Io a 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più".

La ricerca scientifica

L'occasione per ripescare l'intervista di Iva Zanicchi è data dal comizio scientifico che si è tenuto presso il prestigioso Mount Sinai Hospital di New York. I geriartri Noelle Marie C. Javier e Rainier Patrick Soriano hanno certificato la "crescente evidenza" che gli anziani hanno "bisogni sessuali simili ai giovani". Per questo motivo, i medici dovrebbero raccomandare ai propri pazienti più anziani di non trascurare la loro "salute sessuale".

Il "Silver Porn", il porno della terza età

Anche il mondo del porno si è adeguato recente, però, è misurabile anche dal boom del porno per la terza età. Lo chiamano "Silver Porn" e raccoglie una serie di categorie dedicate proprio al sesso tra gli anziani. È tutto naturale, considerato che si vive più a lungo dal momento in cui l'aspettativa di vita è cresciuta di quasi 6 anni rispetto ai primi anni del 200. E c'è di più: chi oggi ha ottant'anni, ha vissuto la prima vera grande rivoluzione sessuale, avendo avuto dai 25 ai 30 anni nel 1968.