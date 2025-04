video suggerito

Nick Moran di Harry Potter ricoverato d’urgenza: “In pericolo di vita, potrebbe non parlare e camminare più” Nick Moran ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore, noto per il ruolo Sciabor nella saga di Harry Potter, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per sventare una condizione di “pericolo di vita”. Si trova ora in terapia intensiva e c’è il rischio che non riesca più “a parlare e camminare”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

248 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nick Moran ricoverato d'urgenza in ospedale. L'attore, noto per il ruolo Sciabor nella saga di Harry Potter (mago alleato di Voldemort incaricato di dare la caccia a Harry Potter), è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in seguito a una lesione al midollo spinale. Si trova ora in terapia intensiva.

Nick Moran ricoverato d'urgenza: cosa è successo all'attore di Harry Potter

Come ha spiegato l'amico Terry Stone al Daily Mail, Nick Moran si è recato in ospedale in seguito a una serie di dolori sospetti al collo, per i quali più volte la compagna lo aveva invitato a farsi controllare. Appena si è presentato per una visita, l'attore è stato ricoverato d'urgenza e sottoposto a un delicato intervento per sventare "una condizione di pericolo di vita".

"Ho parlato con un membro della sua famiglia e mi ha detto che in qualche modo si è danneggiato il collo, il che sta colpendo il midollo spinale e alcuni dei meccanismi che controllano la parola e le gambe", ha spiegato Stone al sito inglese. Un'operazione piuttosto complicata, durante la quale gli sono state rimosse quattro ossa, con rischi altrettanto elevati: "Si è trattato di un micro intervento chirurgico e poiché ci sono così tanti nervi attorno al collo e alla colonna vertebrale, l'operazione è stata difficile, con il rischio elevato di non riuscire più a parlare o camminare".

Come sta Moran dopo l'intervento

L'attore si trova ora ancora in terapia intensiva e, ha fatto sapere sempre l'amico, "si sta riprendendo". Poi ha precisato: "Ora parla, il che è un buon segno, ma si muove come un centenario, indossa un collare cervicale e se la prende comoda". Stone ha anche invitato i fan di Moran a mandargli tutto il loro sostegno e preghiere, nella speranza che si riprenda presto e torni alla normalità.