Attore di Harry Potter contro J.K. Rowling: "Bigotta, miliardaria ossessionata" L'attore Sean Biggerstaff, che nei film di Harry Potter interpretava Oliver Baston, si è scagliato contro J.K. Rowling. Nei giorni scorsi, la scrittrice ha esultato perché la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che il termine "donna" può essere associato solo alle persone nate di sesso femminile. Escluse, dunque, le persone transgender.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, la Corte Suprema britannica ha stabilito che il termine "donna" può essere associato solo alle persone nate di sesso femminile. La sentenza, dunque, esclude le persone transgender. Così, si è scatenato il dibattito tra le proteste della comunità LGBTQIA+. Tra coloro che, al contrario, hanno esultato c'è la scrittrice J.K. Rowling. In queste ore, un attore della saga di Harry Potter, l'ha insultata.

J.K. Rowling, gli insulti dell'attore Sean Biggerstaff

Sean Biggerstaff si è scagliato contro J.K. Rowling con una serie di messaggi poco lusinghieri pubblicati su X. L'attore non ha apprezzato l'esultanza dell'autrice di Harry Potter davanti alla decisione della Corte Suprema. Nella serie sul celebre maghetto, Sean Biggerstaff interpretava Oliver Baston. In particolare, era presente nei primi due film: Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti. Su X le ha indirizzato commenti come: "Il bigottismo rovina l'ingegno". E quando l'autrice ha pubblicato un articolo che parlava della sentenza, l'attore ha replicato:

La maggior parte delle donne scozzesi che non sono d'accordo con questi str***i non vengono finanziate da una miliardaria ossessionata.

Dopo avere ripostato alcuni commenti contro J.K. Rowling ha anche risposto a un utente che ha pubblicato una foto dei protagonisti di Harry Potter – Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson – e si è chiesto che fine abbiano fatto, definendoli "ingrati" perché hanno preso pubblicamente le distanze dalla scrittrice. Biggerstaff ha replicato:

Non c'è bisogno che tu ti chieda che fine abbiano fatto. Lo sai cosa stanno facendo, stanno vivendo una vita felice e di successo, senza aver allontanato le loro famiglie con le loro odiose ossessioni.

La reazione di J.K. Rowling alla decisione della Corte Suprema britannica

J.K. Rowling, una volta appresa la notizia della sentenza della Corte Suprema che ha stabilito che le persone transgender non possono definirsi donne, ha pensato di festeggiare pubblicando una foto che la ritrae con un drink e un sigaro tra le dita. Lo scatto è stato accompagnato dalla frase: "Adoro quando un piano funziona". Una reazione che ha scatenato le critiche.