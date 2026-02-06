Nick Jonas: “Mia figlia ha rischiato di morire, l’hanno rianimata ed è stata mesi in terapia intensiva”

Nick Jonas ha ricordato la nascita della figlia Malti Marie, avuta nel 2022 con Priyanka Chopra tramite maternità surrogata. La bambina è nata prematura e ha rischiato di morire: “Pesava poco più di 700 grammi. Era viola, l’hanno rianimata”.

Nick Jonas ha parlato per la prima volta della complicata nascita di Malti Marie, la figlia avuta nel 2022 con la compagna Priyanka Chopra tramite maternità surrogata. Ospite del podcast On Purpose di Jay Shetty, il cantante ha descritto come un "momento molto intenso" quello in cui ha tenuto tra le braccia la bambina per la prima volta.

Dopo diversi tentativi non andati a buon fine di diventare genitori, Jonas e Chopra hanno scelto la strada della maternità surrogata: nel 2021 la notizia della gravidanza e a gennaio 2022 l'arrivo di Malti Marie. La bambina è nata prematura e pesava poco più di 700 grammi. "Quando è uscita era viola. I dottori della terapia intensiva l'hanno rianimata subito, intubata e si sono presi cura di lei", ha ricordato il cantante.

I primi mesi da genitori non sono stati semplici per la coppia, che in piena pandemia da Covid-19 entrava e usciva dall'ospedale dandosi il cambio con turni lunghi 12 ore. La bambina era stata ricoverata in terapia intensiva e ha ricevuto, come ha spiegato il papà, sei trasfusioni di sangue: "Ha combattuto ogni giorno e piano piano a iniziato a prendere peso".

"Non sapevo se ce l'avrebbe fatta o no. Era più piccola della mia mano", aveva raccontato anche Chopra in alcune passate interviste ricordando quei mesi di preoccupazione e paura. Oggi la piccola Malti Marie ha 3 anni e "sta benissimo", anche se il padre è convinto che nella sua memoria siano impressi dei ricordi di quel periodo, nonostante sia molto piccola: "Ogni giorno è un dono e lo si percepisce dal modo in cui si comporta a da quanto tutto la entusiasmi. Credo che lei sappia come è entrata in questo mondo e cosa sia stato quel primo capitolo della sua vita".