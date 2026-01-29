Marc Anthony, ex di Jennifer Lopez, papà per l’ottava volta: in arrivo il secondo figlio con Nadia Ferreira

Marc Anthony, l'ex di Jennifer Lopez, diventerà papà per l'ottava volta: il cantante e la moglie Nadia Ferreira hanno annunciato l'arrivo del loro secondo figlio in occasione del terzo anniversario di matrimonio, condividendo un tenero scatto sui loro canali social.

L'annuncio

Tre mani intrecciate sul pancione: così Marc Anthony, 57 anni, e Nadia Ferreira, 26 anni, ha raccontato ai fan che la loro famiglia è pronta ad allargarsi. La coppia ha infatti scelto proprio la data del 28 gennaio, il terzo anniversario di matrimonio, per rendere pubblica la notizia. "Che dono meraviglioso ci fa la vita, Dio è grande", si legge nella didascalia che accompagna la foto. Per ora, però, il sesso del bambino non è ancora noto.

La storia d'amore con Nadia Ferreira

Marc Anthony e Nadia Ferreira stanno insieme dal 2022 e nel 2023 si sono sposati a Miami con una cerimonia molto elegante. Nello stesso anno è nato il loro primo figlio, Marquito, che ora si prepara ad accogliere un fratellino o una sorellina.

Una famiglia numerosa

Con questa gravidanza, Marc Anthony arriva a otto figli. Oltre al bambino avuto con Nadia nato nel giorno in cui in America si festeggia la Festa del Papà, il cantante è già padre di Arianna e Chase, nati dalla relazione con Debbie Rosado; di Cristian e Ryan, avuti dall’ex moglie Dayanara Torres; e i gemelli Emme e Maximilian avuti con Jennifer Lopez.