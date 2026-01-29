spettacolo
video suggerito
video suggerito

Marc Anthony, ex di Jennifer Lopez, papà per l’ottava volta: in arrivo il secondo figlio con Nadia Ferreira

Marc Anthony allarga ancora la famiglia: il cantante diventerà papà per l’ottava volta e annuncia con Nadia Ferreira l’arrivo del secondo figlio.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Vivianna Zitani
10 CONDIVISIONI
Immagine

Marc Anthony, l'ex di Jennifer Lopez, diventerà papà per l'ottava volta: il cantante e la moglie Nadia Ferreira hanno annunciato l'arrivo del loro secondo figlio in occasione del terzo anniversario di matrimonio, condividendo un tenero scatto sui loro canali social.

L'annuncio

Tre mani intrecciate sul pancione: così Marc Anthony, 57 anni, e Nadia Ferreira, 26 anni, ha raccontato ai fan che la loro famiglia è pronta ad allargarsi. La coppia ha infatti scelto proprio la data del 28 gennaio, il terzo anniversario di matrimonio, per rendere pubblica la notizia. "Che dono meraviglioso ci fa la vita, Dio è grande", si legge nella didascalia che accompagna la foto. Per ora, però, il sesso del bambino non è ancora noto.

La storia d'amore con Nadia Ferreira

Marc Anthony e Nadia Ferreira stanno insieme dal 2022 e nel 2023 si sono sposati a Miami con una cerimonia molto elegante. Nello stesso anno è nato il loro primo figlio, Marquito, che ora si prepara ad accogliere un fratellino o una sorellina.

Leggi anche
Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo e i gossip sul tradimento: "Lontano dai rumori"

Una famiglia numerosa

Con questa gravidanza, Marc Anthony arriva a otto figli. Oltre al bambino avuto con Nadia nato nel giorno in cui in America si festeggia la Festa del Papà, il cantante è già padre di Arianna e Chase, nati dalla relazione con Debbie Rosado; di Cristian e Ryan, avuti dall’ex moglie Dayanara Torres; e i gemelli Emme e Maximilian avuti con Jennifer Lopez.

Personaggi
10 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Eugenio Mastrandrea: "L’effetto Bova in Don Matteo non lo abbiamo sentito. Ho denunciato incontri fasulli con me”
È il Capitano Diego Martini in Don Matteo 15: "Giriamo 9 mesi, come fare 10 film"
"Recitare con Nino Frassica mi ha cambiato la vita"
"Fare distinzioni tra attori di cinema e tv è una logica provinciale"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views