Nara Smith: “Mia figlia di 2 anni Whimsy Lou ha un tumore, mi è crollato il mondo addosso”

Nara Smith, influencer e modella che conta oltre 16milioni di followers tra TikTok e Instagram, ha raccontato che alla figlia Whimsy Lou, 2 anni, è stato diagnosticato un tumore: “Mi è crollato il mondo addosso. Deve iniziare subito la chemioterapia”.

Nara Smith è una influencer e modella, ha 24 anni ed è mamma di quattro figli. Sui social, dove è seguita da più di 4milioni di followers su Instagram e oltre 12milioni su TikTok, condivide la sua vita di "trad wife", moglie tradizionale, tra ricette di cucina casalinga e grande attenzione all'estetica e al benessere. Con coloro che la seguono ha scelto di condividere anche una triste notizia ricevuta di recente: la figlia Whimsy Lou, 2 anni, ha ricevuto la diagnosi di cancro.

In un video pubblicato su Instagram, Smith ha raccontato il momento in cui, insieme al marito Lucky Blue, ha scoperto che qualcosa non andava: "L'abbiamo portata al pronto soccorso, ma non riuscivamo a capire di cosa si trattasse. Quando siamo andati dal pediatra, ricordo che improvvisamente è diventato molto silenzioso e calmo". Senza ancora una diagnosi concreta, la modella ha subito pensato al peggio: "Mi è crollato il mondo addosso. Non so se fosse il mio istinto o semplicemente l'intuizione di una mamma, ma il primo pensiero è stato ‘ha il cancro' ".

Nara Smith e il marito Lucky Blue

Dopo numerosi accertamenti, tra radiografie, ecografie e una biopsia, i sospetti di Smith sono stati confermati: "Ci hanno chiamato immediatamente per dirci che aveva un tumore, che si era diffuso e che doveva iniziare subito la chemioterapia".

Oltre a Whimsy Lou, Smith e il modello Blue Lucky sono genitori di altri tre figli: Rumble Honey, Slim Easy e Fawnie Golden, rispettivamente di 5 anni, 4 anni e appena 10 mesi. L'influencer si è quindi trovata a gestire la malattia della figlia nel periodo del post-partum, ricevendo un grande sostegno da parte del marito e della sua community: "Durante tutto questo periodo ho trascorso tantissimo tempo sui forum, sui social e ho parlato con altri genitori e con le famiglie incontrate in ospedale. Tutto questo mi ha dato grande conforto e ha alleviato il senso di solitudine".