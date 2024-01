Morto Adan Canto, la moglie Stephanie Ann rompe il silenzio: “Per sempre tesoro mio, a presto” Stephanie Ann Canto ha rotto il silenzio sulla morte del marito Adan Canto, avvenuta all’età di 42 anni a causa di un tumore all’appendice. L’attore ha recitato in serie come Narcos e Designated Survivor. Era padre di due figli, Roman Alder e Eve Jospephine. “Per sempre tesoro mio, a presto”, ha scritto su Instagram la donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La moglie di Adan Canto ha rotto il silenzio sulla morte dell'attore, avvenuta il 10 gennaio all'età di 42 anni. Protagonista di serie come Narcos e Designated Survivor, combatteva da tempo contro un tumore all'appendice, che gli era stato diagnosticato alcuni anni prima. Stephanie Ann ha pubblicato un toccante messaggio su Instagram, accompagnato da una foto insieme.

Le parole della moglie di Adan Canto

Stephanie Ann Canto ha pubblicato su Instagram una foto insieme al marito, a poche ore dalla notizia della sua scomparsa. I due hanno avuto due figli, Roman Alder e Eve Josephine, rispettivamente di tre anni e un anno e mezzo. "Non accumulatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano; ma accumulatevi tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano", ha scritto la donna citando alcuni versetti del Vangelo di Matteo. Poi ha continuato: "Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Per sempre, tesoro mio Adan, a presto".

La carriera di Adan Canto

Adan Canto è nato a Ciudad Acuña, in Messico, poi è cresciuto un Texas. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo fin da ragazzo, quando a 16 anni si trasferisce a Città del Messico, dove inizia a lavorare come cantautore. Poi è arrivata la passione per la recitazione: il debutto televisivo avviene nel 2009, quando ottiene un ruolo nella serie Estado de Gracia, mentre in America si afferma nel 2013, quando appare nella serie The Following. Tra i suoi ruoli più noti ci sono il vicepresidente eletto Aaron Shore nella serie Designated Survivor, il politico colombiano Rodrigo Lara Bonilla in Narcos e infine il mutante Sunspot in X-Men: Giorni di un Futuro Passato. Ha poi recitato anche nel film Agent Game e nell'esordio registico di Halle Betty ovvero Bruised.