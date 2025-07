Morte di Claudia Adamo, il dolore dell’amica Carlotta Mantovan: “Perdo anche te, sono annichilita dal dolore”

Sono cariche di dolore a stento trattenuto le parole con cui Carlotta Mantovan saluta Claudia Adamo, meteorologa Rai e da anni sua grande amica. La notizia della scomparsa è diventata di dominio pubblico poche ore fa, con l’annuncio di Alberto Matano. Claudia aveva solo 51 anni.

Le parole di Carlotta Mantovan per l’amica Claudia Adamo

Mantovan ha pubblicato una foto scattata con l’amica poco tempo fa. Nello scatto entrambe appaiono sorridenti, unite da una complicità profonda e sincera.

“Questa era la tua foto preferita di noi due”, ha scritto Carlotta nel post che accompagna l’immagine, “Annichilita dal dolore, mi trovo senza parole. Vent’anni insieme, tra gioie e dolori immensi, a condividere tutto. Nessuno mi conosce meglio di te. E oggi perdo anche te, sorella mia. Perdo un’altra parte del mio cuore e della mia vita. Negli occhi e nel cuore ho i tuoi occhi, il tuo sorriso, e tutta la nostra vita insieme. Con tutto il mio amore, per sempre…”.

La morte di Claudia Adamo

Claudia, la donna che Carlotta definisce una “sorella”, è stata per anni un volto Rai. Responsabile di Rai Meteo, aveva solo 51 anni. Romana, si era laureata in Fisica dell’Atmosfera all’Università di Tor Vergata, per poi conseguire il dottorato di ricerca all’Università di Ferrara. Prima di approdare in Rai, aveva collaborato a lungo con Sky TG24 nel ruolo di meteorologa. Per la Rai aveva anche ideato Green Meteo, rubrica dedicata alla sostenibilità in onda su Rai Gulp.

A dare la notizia della scomparsa è stato Alberto Matano, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace”.