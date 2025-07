Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: “Ciao ragazza speciale”

Si è spenta all'età di 51 anni Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo, nonché volto noto del piccolo schermo, dove è apparsa in diverse trasmissioni, come ospite ed esperta. A rivolgerle un ultimo saluto, con un post su Instagram, il giornalista Alberto Matano che ha ricordato i momenti di lavoro condivisi in questi anni.

Il direttore generale Rai annuncia la scomparsa, il ricordo di Alberto Matano

Ad annunciare la scomparsa di Claudia Adamo, è stato il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, che in un messaggio ha scritto: "Con dolore ricordo a tutti coloro che l'hanno conosciuta ed amata. Claudia Adamo, dal 2018 responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve". Dopo aver appreso la notizia, anche Alberto Matano ha condiviso sui social uno scatto che li ritraeva insieme, sorridenti nello studio de La Vita in Diretta:

Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di Vita in diretta è un giorno assai triste.

Chi era Claudia Adamo, meteorologa Rai

Laureatasi all'Università di Tor Vergata in Fisica dell'atmosfera, aveva poi conseguito un dottorato all'Università di Ferrara. Prima di arrivare in Rai, Claudia Adamo ha lavorato per circa dieci anni come meteorologa di SkyTg24, dove si occupava prevalentemente di fenomeni atmosferici estremi, emergenze climatiche e catastrofi naturali. Tra le sue collaborazioni, quella con Legambiente, per cui lavorava attivamente nel monitorare i cambiamenti climatici in Italia. Ospite di diverse trasmissioni, tra cui La Vita in Diretta, ha partecipato anche a UnoMattina e altri programmi Rai, come lei stessa condivideva sul suo profilo social, in cui riportava spesso momenti della sua vita lavorativa.