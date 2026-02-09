Morta Patrizia De Blanck, la figlia Giada: “Vivrò anche per te, neanche la morte potrà dividerci”

Giada De Blanck piange la morte della madre Patrizia De Blanck. È stata lei ad annunciare che la Contessa del popolo si è spenta all'età di 85 anni. Sui social, in queste ore, ha espresso il dolore per questa separazione che sperava non arrivasse mai. Ne ha ripercorso il ricordo, tra brani che le parlano di lei e momenti cult del percorso televisivo della madre.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni

Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre Patrizia con un lungo post pubblicato su Instagram: "Non ho la forza neanche di parlare", ha confidato. E dopo avere evidenziato il percorso carico di sofferenza che ha portato al tragico epilogo di queste ore, ha aggiunto: "Neanche la morte ci potrà dividere". Se già perdere un genitore è doloroso, perdere una madre con cui si vive in simbiosi è straziante. Nelle storie, Giada ha dedicato a Patrizia De Blanck canzoni che raccontano un amore profondo: I will always love you, brano di Dolly Parton portato al successo da Whitney Houston, ma anche Ovunque sarai di Irama.

La reazione straziante della figlia di Patrizia De Blanck

Giada De Blanck è devastata dalla scomparsa di sua madre. Sui social si moltiplicano gli omaggi a Patrizia De Blanck, che la figlia sta ricondividendo, trovando probabilmente conforto nel ricordo che la Contessa ha lasciato negli spettatori e in chi ha avuto modo di conoscerla. La quarantaquattrenne oggi si propone di vivere anche per la madre: "Vivrò per due, è questa la mia promessa. Vivrò anche per te che mi vivi dentro". Arriveranno i giorni in cui il ricordo sarà più dolce, ma in questo momento l'assenza di Patrizia De Blanck e il vuoto da lei lasciato, è per la figlia un dolore insostenibile: "Se chiudo gli occhi ti rivedo davanti a me, ma quando li riapro e capisco che non ci sei più è un dolore insostenibile".