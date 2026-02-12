Funerali Patrizia De Blanck, la figlia Giada in lacrime: “Temeva rimanessi sola, le ho mentito per darle speranza”

I funerali di Patrizia De Blanck si sono tenuti oggi, giovedì 12 febbraio presso la chiesa di Ponte Milvio, Gran Madre di Dio. La figlia Giada De Blanck, in lacrime, ha confidato: “La più grande paura di mia madre era che restassi sola. Le ho detto qualche bugia bianca per darle la speranza che sarebbe guarita”.

I funerali di Patrizia De Blanck si sono tenuti oggi, giovedì 12 febbraio alle ore 11, presso la chiesa di Ponte Milvio, Gran Madre di Dio. La figlia, Giada De Blanck, è apparsa profondamente addolorata per la perdita dell'amata madre. Ai giornalisti ha confidato che il più grande timore della contessa, era che lei restasse sola. In lacrime ha varcato la soglia della chiesa e si è unita alla cerimonia funebre per l'ultimo saluto a Patrizia De Blanck.

Il dolore di Giada De Blanck al funerale della Contessa Patrizia

Giada De Blanck si è fermata a parlare brevemente con i giornalisti. Nel video di Luca Monaco, pubblicato da Repubblica, la figlia della contessa è in lacrime: "La paura più grande di mamma era che io rimanessi da sola". Ha confidato, poi, di essere rimasta profondamente colpita dall'affetto da cui è stata travolta: "Non mi aspettavo tutto questo amore. Giuro che io non so come ringraziarvi da parte mia e da parte soprattutto sua. Grazie per l'affetto". E ha concluso: "Spero di non essere sola e che anche dopo la mamma mi guardi dal cielo e non mi lasci mai". Poi, il ricordo commosso durante la cerimonia:

Ho dato sempre la speranza a mamma che potesse guarire. Mi sono fatta carico di questo. Scusami se ti ho detto qualche bugia bianca ma per me la cosa più bella della vita era vederti serena. Lei da lassù sa che le ho dedicato la mia vita e volevo che non soffrisse. Il mio amore per lei va al di là della morte. Io e lei eravamo una cosa sola, diverse ma complementari. In questo momento è come se una parte di me fosse andata via con lei.

Il funerale di Patrizia De Blanck

Giada De Blanck ha chiarito, nelle scorse ore, che il funerale di sua madre sarebbe stato "semplice, così com'era il suo stile". Inoltre ha comunicato di preferire le opere di bene ai fiori, lasciando comunque la libertà di scelta a coloro che intendevano recarsi in chiesa per rendere omaggio a Patrizia De Blank: "Chi vorrà compiere un gesto di solidarietà insieme a me sappia che mamma avrebbe preferito questo: all’esterno della chiesa sarà presente un corner per una donazione, di qualsiasi tipo, a favore di un’associazione che si occupa della lotta ai tumori alle ossa nei bambini".

All'ingresso della chiesa il cartello "Addio contessa del popolo". La bara era coperta da rose bianche e rosse. Alla cerimonia funebre hanno preso parte oltre un centinaio di persone, secondo quanto riporta Repubblica. Non solo la sua famiglia e gli amici più cari, anche volti noti del mondo dello spettacolo che hanno fatto un pezzo di strada con lei, come Carmen Russo che litigò con lei in TV e oggi spiega: "La nostra amicizia nacque da lì, era vera e autentica". Presente anche il marito, Enzo Paolo Turchi. E poi il volto Rai Beppe Convertini che l'ha ricordata come un'amica leale e una madre straordinaria.