Giada De Blanck mostra l’urna della madre Patrizia sui social: “Sei tornata a casa, come ti avevo promesso”

A poco più di una settimana dalla morte di Patrizia De Blanck, la figlia Giada ha condiviso sui social il momento del ritorno a casa dell’urna con le ceneri della madre. Il ricordo della donna: “Nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre”.

Il legame tra Giada De Blanck e la madre Patrizia trova un nuovo punto di contatto tra le mura di casa. Dopo i funerali celebrati a Roma, è stata proprio la figlia della Contessa – scomparsa lo scorso 8 febbraio all'età di 85 anni – a documentare sui social il trasferimento delle ceneri nella residenza di famiglia. Le foto dell'urna a forma di cuore e la dedica: "Sei nel mio cuore e lì vivrai sempre".

L'urna a cuore e la promessa mantenuta. Nello scatto pubblicato sui social, si vede l'urna cineraria, un contenitore a forma di cuore, posizionato in un angolo della casa circondato da rose, fiori bianchi e una candela accesa. Accanto, una fotografia della Contessa sorridente. A corredo dell'immagine, Giada De Blanck ha aggiunto un messaggio rivolto alla madre, confermando di aver esaudito un suo desiderio: "Sei tornata. Sempre con me a casa come ti avevo promesso e nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre", le parole. La 45enne, che da anni ha scelto di restare lontana dai riflettori televisivi, sta gestendo in questi giorni anche i profili ufficiali di Patrizia, pubblicando video e ricordi d'archivio in segno di ringraziamento per i messaggi di affetto ricevuti dagli utenti.

Riguardo alle cause del decesso, è stata la famiglia a scegliere di mantenere il massimo riserbo durante tutto il decorso clinico della malattia della donna, durato diversi mesi. Solo dopo la morte, sua figlia ha spiegato i motivi di questo isolamento, rivelando la gravità della situazione vissuta nel privato: "Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti", ha scritto pochi giorni fa sui social. La decisione di tutelare la sua privacy è stata una priorità assoluta per la figlia, che ha preferito farle vivere la malattia senza interferenze mediatiche.