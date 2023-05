Morta Maria Miceli, la ballerina bresciana volto della tv aveva 35 anni È scomparsa all’età di 35 anni Maria Miceli, giovane e talentuosa ballerina bresciana apparsa in diversi programmi tv. Dalla Rai a Mediaset, fino a Sky, aveva portato anche sui palcoscenici più noti al mondo, il suo amore per la danza.

A cura di Ilaria Costabile

È morta all'età di 35 anni Maria Miceli, giovane ballerina bresciana volto di numerosi programmi televisivi e video musicali. Nella giornata di sabato 13 maggio, i funerali avranno luogo nella chiesa di Manerbio, dove da anni viveva la giovane artista, pur essendo nata a Milano. Si è spenta a seguito di una malattia, che stava affrontando già da qualche anno. Con la sua scomparsa lascia la madre Annarita e il padre Raffaele, oltre a cinque fratelli: Teresa, Alelign, Maddalena, Selam e Andualem.

L'amore per la danza

Maria Miceli, nata da padre beneventano e madre siciliana, ha nutrito sin da bambina l'amore per la danza che, infatti, l'ha accompagnata nella sua crescita, tanto personale, quanto artistica. Dopo essersi diplomata in danza classica e contemporanea era infatti diventata coreografa e direttrice artistica, senza trascurare anche gli studi e laureandosi in lettere antiche e in archeologia, assecondando anche la sua passione per la cultura mediorientale. Il suo talento le ha permesso di prendere parte a spettacoli in giro per l'Italia e per i più importanti teatri del mondo. Era poi entrata attivamente in diversi corpi di ballo della tv generalista, è infatti comparsa in numerosi programmi in Rai, Mediaset e anche su Sky. Si ricorda anche la sua partecipazione nella sit-com "Camera Café". Inoltre era stata protagonista del videoclip del singolo "Grande Amore" de Il Volo, uno dei brani più amati del trio.

Da ballerina, ma amante dell'arte e delle nuove possibilità di fruizione di quest'ultima, era da sempre attiva nel campo della sperimentazione e dell'innovazione, come riportato dal Giornale di Brescia, Miceli aveva dichiarato parlando delle nuove forme di spettacolo: "Il Covid sta cambiando il mondo e le persone vogliono fruire in sicurezza gli spettacoli. La soluzione è sentire la vicinanza con gli spettacoli, anche senza contatto fisico". Tanti i messaggi di cordoglio da parti di coloro che avevano avuto modo di conoscerla e condividere momenti delle loro vita insieme. Nel suo ultimo post su Instagram e Facebook, la ballerina aveva pubblicato la frase "Love is the bridge between you and everything" ovvero "L’amore è il ponte tra te e tutto" un verso delle poesie più celebri di Jalal ad-din Rumi, conosciuto come Rumi, ovvero il più grande tra i poeti mistici persiani.