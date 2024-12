video suggerito

Morta l’attrice giapponese Miho Nakayama, aveva 54 anni È morta all’età di 54 anni l’attrice giapponese Miho Nakayama, trovata senza vita nella vasca della sua abitazione di Tokyo. Divenne famosa negli Anni 80 come cantante e successivamente come attrice, interpretando il ruolo da protagonista nel film Love Letter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È morta l'attrice giapponese Miho Nakayama, all'età di 54 anni. È stata trovata senza vita nella vasca da bagno nella sua abitazione di Tokyo, nella giornata di venerdì 6 dicembre. Nei giorni scorsi aveva annullato uno spettacolo teatrale a causa di non ben specificati problemi di salute, ma al momento il suo decesso è oggetto di indagini da parte della polizia. La donna lascia un figlio, affidato alla custodia dell'ex marito, il musicista Hitonari Tsuji.

Il ritrovamento del corpo e le indagini sulla morte

Stando a quanto riportato dalla stampa estera, a scoprire il corpo senza vita della donna è stato un amico, in allerta perché non si era presentata a lavoro. Sebbene i paramedici siano stati chiamati pochi istanti dopo la scoperta del corpo e l'intervento sia stato immediato, non c'è stato nulla da fare, Nikayama era già senza vita, come dichiarato dai medici nel certificato redatto sul posto. Come anticipato, però, in merito alla natura del decesso è stata aperta un'indagine da parte della polizia.

Miho Nakayama avrebbe dovuto esibirsi in uno spettacolo natalizio ad Osaka, nella serata di venerdì, ma aveva annullato la sua performance dicendo di dover fronteggiare dei problemi di salute. La sua agenzia, che ha confermato il decesso, ha rilasciato una dichiarazione nella quale si legge: "Siamo sconvolti dall'improvviso verificarsi di questo evento" dichiarando che erano in corso accertamenti sulle cause della morte.

L'inizio come cantante e il successo come attrice

Prima che come attrice Miho Nakayama ha avuto successo come cantante negli Anni Ottanta e Novanta, quando imperversava l'influenza del J-Pop. Diventò un vero e proprio idolo tra gli adolescenti giapponesi. Ma la notorietà vera e propria, però, l'ha raggiunta nel 1995, quando prese parte al film Love Letter, in cui conquistò il ruolo da protagonista. La trama del film ruotava attorno alle lettere che una donna, vedova, scriveva ad un uomo sconosciuto. La pellicola ebbe un successo clamoroso al botteghino, riscuotendo commenti più che positivi anche da parte della critica nazionale e internazionale. Per la sua interpretazione Miho Nikayama ottenne diversi riconoscimenti come miglior attrice.