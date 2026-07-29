Monica Leofreddi segue Infante a Mediaset, mesi fa commentava l’addio del collega: “Spero di non averlo deluso”

Un video postato sui social da Manuela Moreno svela che Monica Leofreddi seguirà Milo Infante a Mediaset, ricoprendo il ruolo di opinionista fissa e Ore 11 e Verità nascoste. Un sodalizio professionale che prosegue dopo l’addio di Infante alla Rai, salutato nei mesi scorsi dalla stessa conduttrice con rammarico.

Un fuorionda registrato dietro le quinte de La Vita in Diretta e pubblicato sui social da Manuela Moreno svela la nuova avventura televisiva di Monica Leofreddi. La conduttrice seguirà Milo Infante nel suo passaggio a Mediaset, ricoprendo il ruolo di opinionista fissa nei nuovi spazi del giornalista: Ore 11 e il prime time Verità nascoste su Rete 4. Meno di due mesi fa, dopo la notizia dell'addio del collega, lei stessa commentava i fatti con rammarico: "Spero di non averlo deluso".

A tradire il passaggio di Leoffredi è stato uno scambio di battute registrato dal cellulare della collega Manuela Moreno. Nel video, finito sui social con il commento: "In bocca al lupo amica mia. Mi mancherai", le due chiacchierano dei rispettivi impegni estivi prima che Leofreddi lasci andare la battuta: "Sei la mia ultima visita in Rai… dell'estate", per poi aggiungere con un sorriso: "Quando torno dove vado?". Una risposta che ha incassato la reazione di Moreno: "Ma tu sei sicura? Mi mancherai" e conferma di fatto il cambio professionale imminente.

Le parole di Leofreddi dopo l'addio del collega

L'intesa tra Monica Leofreddi e Milo Infante affonda le radici in un rapporto stima reciproca che va ben oltre le telecamere. Già nei mesi scorsi, dopo la conferma dell'addio del giornalista alla Rai, Leofreddi aveva affidato ai social un messaggio per salutare il conduttore: "Un po’ di nostalgia e di dispiacere non lo nascondo c’è […] Su tutti naturalmente ringrazio lui. Non ho mai dato per scontata la mia presenza nel programma, sono stata onorata di essere stata scelta da un professionista come lui […] ho cercato di metterci cuore e testa, spero di non averti deluso Milo e di non aver deluso voi". Una dichiarazione che, alla luce degli ultimi sviluppi, suona oggi come il preludio perfetto per la loro nuova avventura targata Mediaset.

I programmi di Milo Infante a Mediaset

Lo spoiler firmato Leofreddi si inserisce nel quadro ormai definito del debutto di Milo Infante sulle reti Mediaset. L'ex volto di Rai 2 farà il suo esordio a partire dal prossimo 24 agosto su Canale 5, occupando per due settimane la fascia pomeridiana della rete ammiraglia. Una mossa strategica pensata per giocare d'anticipo sui competitor e fare da traino promozionale per la vera collocazione autunnale. A partire da settembre, infatti, l'impegno di Infante si sposterà stabilmente su Rete 4 con una duplice striscia di approfondimento: la prima è Ore 11, striscia quotidiana in onda prima del TG4 dalle 10:55 alle 13:00, pensata per presidiare la cronaca nella fascia mattutina; la seconda è il contenitore di prima serata, in onda dal 1° settembre (titolo provvisorio Verità nascoste), che riproporrà in prime time lo schema investigativo e di dibattito già sperimentato su Rai 2. Ed è proprio all'interno di questi due spazi che Monica Leofreddi tornerà ad affiancare il conduttore come opinionista di punta.

Lo scenario di "telemercato" seguito da Fanpage.it

La definizione della nuova collocazione di Milo Infante rappresenta il traguardo finale di un lungo racconto che ha animato l'estate televisiva e sul quale Fanpage.it aveva ricostruito le varie ipotesi. Nelle settimane precedenti alla presentazione ufficiale dei palinsesti, il destino del giornalista ex Rai era rimasto avvolto nel riserbo. Come la nostra redazione aveva documentato, la mappa delle opzioni spaziava tra l'esplorazione del mattino di Canale 5 e l'approdo su Rete 4 per accendere la fascia informativa prima dell'ora di pranzo. La scelta finale dei vertici di Cologno Monzese ha infine privilegiato proprio la pista di Rete 4, strutturando un palinsesto che punta a unire la cronaca e l'approfondimento. Un'impostazione che ritrova così al completo la squadra di lavoro originaria, trasferendo sul Biscione la formula e i volti fido di Infante, a partire proprio da Monica Leofreddi.