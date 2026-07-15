Infante replica all’ad Rossi: “Io tutelato? Rai condannata per dequalificazione professionale nei miei confronti”

Milo Infante ha replicato all’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Quest’ultimo ha detto di avere trovato spiacevoli i toni usati dal giornalista nei confronti di un’azienda che lo ha “tutelato e protetto” anche quando non era in auge.

Continua il botta e risposta tra Milo Infante e i vertici Rai. Nelle scorse ore, l'Amministratore Delegato Giampaolo Rossi ha detto di essere rimasto "spiacevolmente sorpreso" dalle recenti dichiarazioni del conduttore, per i toni critici usati verso un'azienda che per vent'anni lo ha "protetto e tutelato" anche nei periodi in cui professionalmente non era in auge. Milo Infante, che nelle prossime settimane debutterà in Mediaset, ha replicato all'ad Rai.

Milo Infante, ai microfoni di LaPresse, ha assicurato che non fosse sua intenzione attaccare la Rai. Il giornalista ha sempre riconosciuto che l'azienda gli ha dato tanto ma è anche consapevole di quanto lui abbia dato all'azienda. Assodato questo, c'è un passaggio dell'intervista di Rossi che contesta: "Resto sorpreso dalle sue parole quando afferma che sarei stato protetto e tutelato nei momenti in cui non ero in auge".

L'amministratore delegato Rai, infatti, ha dichiarato che non si dovrebbe parlare male di un'azienda che ti ha tutelato. Milo Infante è tornato con la mente a una parentesi burrascosa della sua storia nell'azienda: “Non credo possa riferirsi al periodo 2012-15 e alle quattro sentenze che hanno condannato la Rai per dequalificazione professionale nei miei confronti. In questo caso la mia riconoscenza va esclusivamente al tribunale di Milano e all’avvocato Maurizio Borali“.

Insomma, Milo Infante sembra ormai pronto a iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera professionale targato Mediaset. Da lunedì 24 agosto condurrà Ore 11, dal lunedì al venerdì su Rete4. Polemica anche sul titolo del suo programma. Infante sperava che la Rai, con il suo addio, cambiasse il titolo di Ore 14. Salvo Sottile, nuovo conduttore della trasmissione di Rai2, ha replicato che si tratta di un marchio di proprietà della Rai: "Fa sorridere che il tuo programma si chiami Ore 11. In pratica, Ore 14 ma con il fuso orario Mediaset".