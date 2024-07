video suggerito

Monica Bellucci dedica il Globo d’Oro a Tim Burton: “L’amore a 60 anni, un incontro di anime” Nella serata del 4 luglio, Monica Bellucci ha ricevuto il Globo d’Oro alla Carriera. L’attrice è arrivata alla premiazione con il compagno e regista Tim Burton, al quale ha voluto dedicare il prestigioso riconoscimento: “Grazie a Tim per essere qui. L’amore a 60 anni, un incontro di anime”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Monica Bellucci premiata con il Globo d'Oro alla Carriera. L'attrice ha ricevuto il prestigioso premio cinematografico da parte dell'Associazione della Stampa Estera in Italia nella serata del 4 luglio. Alla cerimonia, che si è tenuta all'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, la star si è presentata mano nella mano con il compagno, il regista Tim Burton. A lui ha dedicato l'importante traguardo.

Le parole di Monica Bellucci per il compagno Tim Burton

Monica Bellucci e Tim Burton sono arrivati alla premiazione del Globo d'Oro camminando mano nella mano, vestiti entrambi in total black. I due si sono mostrati davanti agli obbiettivi dei fotografi più felici e innamorati che mai. Nella cornice dell'Accademia Roma Villa Massimo, l'attrice ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per aver portato il cinema italiano nel mondo. Ritirata la statuetta, ha voluto ringraziare le sue figlie e dedicare il premio al compagno, al quale è legata da circa un anno: "Il mio percorso è stato atipico ma mi ha permesso di conoscere molte persone talentose che mi hanno aiutato a migliorare. Dedico questo premio alle mie figlie, che mi insegnano sempre tante cose. Grazie alla mia famiglia e a Tim per essere qui. L’amore a sessant’anni, un incontro di anime".

L'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton

È passato circa un anno da quando Monica Bellucci ha confermato la sua relazione con Tim Burton, dopo essere stati paparazzati insieme in diverse occasioni. I due sono più innamorati che mai e insieme stanno scrivendo una nuova pagina della loro vita. L'attrice e il regista si sono mostrati mano nella mano per la prima volta in occasione del red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove aveva presentato il film Memorie di Maria Callas e anche il terzo sulla trilogia di Diabolik. "È sempre difficile parlare di un incontro privato. Posso dire solo che per me è un incontro umano speciale: Tim è un’anima bellissima e sono molto felice", aveva dichiarato a proposito della sua vita privata, svelando di star vivendo un momento particolarmente felice, che continua ancora oggi.