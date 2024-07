Miss Kansas Alexis Smith denuncia il suo aggressore durante la premiazione: “È qui nel pubblico”

video suggerito

È stato un atto di coraggio e di lotta contro la sopraffazione quello che ha visto Alexis Smith, neo eletta Miss Kansas, denunciare il suo aggressore del palco della cerimonia di premiazione. Il video della denuncia sta facendo il giro del mondo e risale al mese scorso, momento dell’incoronazione. Smith ha deciso di postarlo oggi sui suoi canali social ufficiali per spiegare meglio quanto accaduto con la sua denuncia dal palco della competizione.

La denuncia di Alexis Smith dal palco di Miss Kansas

Dopo essere stata incoronata, Alexis Smith – che è un’infermiera in terapia intensiva – ha approfittato dell’attenzione a lei riservata per riappropriarsi del suo potere. “Alcuni nel pubblico avranno notato che sono molto emozionata perché il mio molestatore è qui oggi”, ha dichiarato la neo eletta Miss tra gli applausi e le grida generali, “Questo non mi impedirà di essere su questo palco perché io e la mia comunità meritiamo relazioni sane”.

Alexis Smith è stata vittima di violenza domestica

Alexis, via Instagram e in un’intervista rilasciata alla stazione televisiva KSNW, ha spiegato le ragioni della sua denuncia dal palco: “Quella sera qualcuno da cui mi stavo riprendendo ha cercato di disturbare la mia pace. Invece di stare zitta ho deciso di utilizzare la mia posizione per cercare di rendere il mondo un posto migliore. Mi sono ripresa il mio potere, non solo per me stessa, ma per i miei sogni e per chiunque stava guardando e ascoltando”. Alexis ha spiegato che tutte le donne della sua famiglia sono state vittime di violenza domestica. Ha aggiunto che la relazione violenta alla quale faceva riferimento è cominciata quando aveva 14 anni per poi finire intorno al 2018/2019. Smith, oggi 25enne, ha dichiarato di essersi trasferita in Texas dopo la fine di quel legame per cercare di riprendersi lontano dal posto in cui erano avvenuti gli abusi. Successivamente, ha deciso di tornare a Wichita per studiare infermieristica presso la Newman University. Ha dichiarato che utilizzerà la popolarità acquisita grazie al concorso per aiutare altre donne vittime di violenza di genere. A gennaio 2025, insieme alle rappresentanti di altri paesi, Alexis concorrerà per il titolo di Miss America.