Milly Carlucci rompe il silenzio sul caso De Sica: “Christian mi ha mandato un messaggio”

Dopo il caso del commento di Christian De Sica a Milly Carlucci sui social, è la stessa conduttrice a rispondere e chiudere il caso. A Fanpage.it, la conduttrice svela cosa è successo davvero dietro le quinte di una polemica che ha infiammato il mondo dei social.

Le parole di Milly Carlucci

Alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, la conduttrice ha raccontato per la prima volta il retroscena completo: l'attore, dopo la diffusione della notizia, ha contattato personalmente la produzione del programma per chiarire la sua posizione.

"Domenica il mio autore Giancarlo De Andreis ha ricevuto un messaggio in cui Christian diceva che girava un messaggio di scherno nei miei confronti, ma che lui non c'entrava nulla e ci salutava affettuosamente", racconta Milly Carlucci. Una rivelazione che ribalta completamente la narrazione del caso che aveva fatto discutere.

Il post che ha scatenato la polemica

Era bastato uno screenshot e tre parole per far esplodere le polemiche. L'immagine ritraeva Milly Carlucci di profilo durante la diretta di Ballando con le stelle, con un'inquadratura che evidenziava il suo orecchio. Il commento di Christian De Sica era sarcastico e tagliente: "Ma l'orecchio?!?".

Il post era apparso sul profilo Instagram ufficiale dell'attore, quindi non un messaggio privato o una storia passeggera, ma un contenuto pubblico. Numerosi commenti indignati avevano invaso il post, accusando De Sica di body shaming e mancanza di rispetto verso una collega. Poi, nel giro di pochi minuti, tutto era sparito.

Ora Milly Carlucci chiarisce quello che nessuno sapeva: lei e il suo autore hanno appreso l'esistenza di quel post proprio da Christian De Sica. "Francamente sia io che Giancarlo abbiamo appreso la cosa proprio da lui. Mi sembra un episodio irrilevante e così abbiamo risposto a Christian mandandogli un abbraccio". La conduttrice chiude ogni polemica con eleganza: "Christian è una vecchia conoscenza, è stato ospite a Ballando e giurato del Cantante Mascherato. Ho grande simpatia per lui". Parole che suggellano la fine di una vicenda che rischiava di trasformarsi in un caso mediatico ben più grande.