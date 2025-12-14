Christian De Sica sfotte Milly Carlucci su Instagram: “Ma l’orecchio?” ma poi cancella tutto

L’attore pubblica e cancella uno sfottò su Instagram contro Milly Carlucci: “Ma l’orecchio?!?”. Il post, apparso inelegante, è stato rimosso dopo pochi minuti ma su X sta continuando a girare.

Christian De Sica pubblica, Christian De Sica cancella. Nel giro di pochi minuti, l'attore ha fatto sparire dal suo profilo Instagram uno sfottò rivolto a Milly Carlucci che, però, non è passato inosservato.

L'immagine è uno screenshot televisivo, pubblicato dal giornalista Massimo Galanto su X, che ritrae Milly Carlucci di profilo durante la diretta di Ballando con le stelle. La foto evidenzia il suo orecchio, con Christian De Sica che commenta sarcastico: "Ma l'orecchio?!?".

La rimozione immediata

Il post è stato pubblicato sul profilo ufficiale dell'attore, quindi non un messaggio privato o una storia passeggera, ma un contenuto pensato per restare. Che invece è sparito quasi subito. Pochi minuti dopo la pubblicazione, il post è stato cancellato. Una retromarcia che dice più di qualsiasi spiegazione: De Sica ha evidentemente capito che lo sfottò era scivolato nel territorio dell'ineleganza.

Prendere in giro l'aspetto fisico di una collega, per di più pubblicando uno screenshot che evidenzia un particolare del suo viso, è il tipo di battuta che funziona forse in privato, tra amici. Meno quando finisce su Instagram davanti a centinaia di migliaia di follower.

Un errore di valutazione

Non è chiaro cosa abbia spinto Christian De Sica a pubblicare quel commento. Forse un momento di leggerezza mal calibrata, forse una battuta che sulla carta sembrava spiritosa e che invece, una volta online, ha rivelato tutta la sua pesantezza.

La rimozione rapida suggerisce che l'attore se ne sia reso conto in fretta. O che qualcuno glielo abbia fatto notare. Il risultato non cambia: uno scivolone social che coinvolge una delle conduttrici più rispettate della televisione italiana, nel pieno del suo programma di punta. Purtroppo per l'attore, però, esistono i social a cui nulla sfugge.