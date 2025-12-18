Milly Carlucci e la finale di Ballando: “Lucarelli-D’Urso? Solo scambi dialettici” e su Sanremo: “Magari un giorno”

La conduttrice racconta le attese per la finale di Ballando con le stelle a Fanpage.it: “Hanno vinto tutti facendo spettacolo ed emozionando”. Il successo di Ballando Segreto: “Speriamo in futuro di ampliare ancora di più questa parte”. Il taglio alle tensioni tra Lucarelli e D’Urso: “Non mi occupo di quello che succede fuori”. E ricorda Fabrizio Frizzi nella prima puntata: “Quel ‘vai Millona’, non lo dimenticherò mai”.

Sabato 20 dicembre, Milly Carlucci chiuderà la ventesima edizione di Ballando con le stelle, la più lunga e chiacchierata della storia del programma. Dodici puntate (tredici con la finale) che hanno tenuto incollati milioni di italiani allo schermo, tra passi di ballo, polemiche social e colpi di scena dietro le quinte. Dal ritorno in Rai di Barbara D'Urso agli scontri con Selvaggia Lucarelli, dai casi "lastra-gate" e "tesoretto" fino all'ultima polemica social relativa al messaggio di Christian De Sica, che a Fanpage.it Milly chiarisce per la prima volta.

A poche ore dalla finale, la conduttrice ci ha accolti per un bilancio di questi vent'anni straordinari, tra ricordi, emozioni e qualche verità scomoda. "Credo che la voglia di non fermarsi all'oggi, ma cercare sempre strade nuove ci abbia premiato", racconta. Ma quando le chiediamo delle tensioni dietro le quinte, la risposta è netta: "Di quello che succede fuori non me ne curo. Non ne ho proprio il tempo". Un pensiero a Sanremo? "Magari un giorno…". Ed è già tutto in testa il cast dell'edizione 2026.

Milly, 20 anni di Ballando. Quando ha iniziato nel 2005, immaginava che questo programma sarebbe diventato il varietà più longevo della Rai? Qual è stato il segreto di questa longevità?

Ci speravo, ma era inimmaginabile. Credo che la voglia di non fermarsi all'oggi, ma cercare sempre strade nuove e innovative ci abbia premiato. Il pubblico vuole ritrovare nella stessa famiglia cose rassicuranti e ogni tanto piccole novità quasi senza accorgersene. Se guardate le prime puntate del 2005 e quelle di oggi la differenza si nota già solo per l'immagine.

Questa finale si preannuncia come una delle più combattute degli ultimi anni. Non so se può sbilanciarsi sul possibile vincitore, ma c'è qualche coppia che l'ha sorpresa particolarmente in questo percorso?

Per carità io sono super partes. Direi che tutti indistintamente hanno vinto la loro sfida. Anche chi non è arrivato in finale ha fatto spettacolo e ci ha emozionato: Marcella Bella per esempio. Poi di storie e di rivelazioni ne abbiamo avuto tante. Tutte direi…

"Ballando Segreto" è ormai un motore aggiunto alla narrativa del programma (pensiamo al ‘lastra-gate'). Immagino che lei e i suoi autori siate molto felici dei risultati di questa striscia che è diventata un appuntamento che chi ama "Ballando" non perde mai. State pensando ad ampliare momenti come questo?

Sono 20 anni che proponiamo una striscia quotidiana che sviluppi alcuni temi. I contenuti sono tanti. Grazie a RaiPlay da qualche anno con Ballando Segreto ci siamo riusciti. E speriamo in futuro di ampliare ancora di più questa parte in cui i concorrenti si confidano e che il pubblico ha dimostrato di apprezzare.

Barbara D'Urso è stata senza dubbio la concorrente più chiacchierata di questa edizione. Come ha vissuto il suo ritorno in Rai proprio attraverso Ballando? E come ha gestito le tensioni con Selvaggia Lucarelli, che ormai sono diventate quasi uno ‘spin-off' dentro il programma? La stessa Lucarelli, che ha pubblicato notizie sui suoi spazi personali, ha parlato di tensioni dietro le quinte. C'è mai stato un momento in cui ha temuto che tutto questo potesse oscurare il resto?

Ma sinceramente di quello che succede fuori non me ne curo. Non ne ho proprio il tempo. In trasmissione non mi sembra ci siano state particolari tensioni, se non qualche divertente scambio dialettico.

Il meccanismo del tesoretto e dei tribuni del popolo è sempre stato uno degli elementi più discussi del programma. Quest'anno ci sono state polemiche sui voti annullati e tensioni social che hanno riguardato Rossella Erra e Nancy Brilli. Che idea si è fatta di questa storia?

Che il tesoretto c'è dalla quarta edizione e che fa sempre discutere, lo faceva quando ad assegnarlo era la stessa Carolyn, quando poi è toccato all'indimenticato Sandro Mayer e lo è adesso. È un giudizio soggettivo, criticabile come tutti i giudizi. Chiaramente i social che sono uno strumento straordinario, sono anche un grande sfogatoio, prima se si era in disaccordo su qualcosa si parlava in camerino o al bar ora si fa un post. Alla fine niente di male, se non si esagera.

Si parla spesso di "parti in commedia" in questo che, forse, è l'ultimo grande varietà del sabato sera. Se non avesse fatto la conduttrice, quale ruolo le sarebbe piaciuto ricoprire in questo spettacolo?

Mi sono ritagliata l'unico ruolo che penso di poter fare. Come giurata sarei stata una frana. Chissà magari come concorrente mi sarei divertita…ma credo sia troppo tardi…

È un programma molto seguito anche dai vip. Anche Christian De Sica guarda Ballando. Ha notato?

Christian è una vecchia conoscenza, è stato ospite a Ballando e giurato del Cantante Mascherato. Ho grande simpatia per lui. Domenica il mio autore Giancarlo De Andreis ha ricevuto un messaggio in cui Christian diceva che girava un messaggio di scherno nei miei confronti, ma che lui non c'entrava nulla e ci salutava affettuosamente. Francamente sia io che Giancarlo abbiamo appreso la cosa proprio da lui. Mi sembra un episodio irrilevante e così abbiamo risposto a Christian mandandogli un abbraccio.

Sanremo. Manca dal 1992. Le piacerebbe tornarci? Magari nel 2026?

Adesso ho solo voglia di fare una grande finale e di dormire per un mese. Poi Sanremo è Sanremo, magari un giorno…

Milly, se dovesse scegliere un momento, uno solo, di questi 20 anni di Ballando che porterà sempre con sé, quale sarebbe? E cosa direbbe a quella Milly Carlucci del 2005 che stava per iniziare questa avventura?

Sono tanti troppi. Certo Fabrizio Frizzi che dietro le quinte della prima puntata mi dice "vai Millona", non potrò dimenticarlo mai.

Mi dica la verità: sta già pensando al cast del prossimo anno? Ce l'ha un nome che vorrebbe assolutamente in pista per il 2026?

Certo che ci sto pensando e di nomi ne ho più di uno, ma direi che è un po' prestino…