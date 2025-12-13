Matteo Addino tribuno di Ballando con le stelle: “Nancy Brilli ha sbagliato a condividere odio contro Rossella Erra”

A Fanpage.it Matteo Addino difende Rossella Erra dopo il caso tesoretto e gli insulti condivisi sui social: “Non è giusto”. Sul rapporto con Selvaggia Lucarelli: “Le punzecchiature? Io la adoro e sono convinto che lei adora me”.

Dopo le polemiche che hanno travolto Rossella Erra per il tesoretto dato a Emma Coriandoli anziché a Nancy Brilli, e dopo che l'attrice ha condiviso sui social numerosi insulti contro la tribuna del popolo, abbiamo sentito Matteo Addino, collega di Rossella nella postazione riservata al pubblico di Ballando con le stelle.

Al suo primo anno nel programma, Addino difende la compagna di avventura e non risparmia critiche al comportamento della Brilli sui social. Come rivelato da Fanpage.it, il reale motivo dell'eliminazione di Nancy Brilli è legato a una massiccia decurtazione di voti fantasma, circa 60mila lungo tutta l'edizione e 10mila solo nella puntata della scorsa settimana, da parte della produzione.

A due puntate dalla fine di Ballando, possiamo tracciare un bilancio del programma? E anche del tuo primo anno come tribuno.

È stata un'esperienza bellissima. Posso dire di essere stato davvero catapultato dal divano di casa alla poltrona del Tribuno del Popolo, e ne sono molto felice. Ballando, per me, anche se esiste da vent'anni, è sempre un programma nuovo: ogni stagione porta storie diverse, concorrenti che si raccontano, dinamiche che cambiano. Ed è questo che lo rende straordinario: ogni anno è una novità.

Un tribuno un po' speciale, perché il mondo della danza è il tuo mondo.

Per me la danza è vita, perché anche nella vita devi tenere il ritmo. A volte devi rallentare per capire cosa fare, ma non puoi smettere di ballare, no? Anche nei momenti difficili si può ballare sotto la tempesta. Ballando è un'esperienza straordinaria e ringrazierò sempre Milly per questa opportunità. Come primo anno da tribuno, essendo un esordiente del mondo televisivo – dopo tanti anni passati dietro le telecamere a formare talenti – sto imparando puntata dopo puntata. Sulla danza sono ferrato, lo faccio da una vita, ma davanti alle telecamere sto crescendo. E questo mi rende davvero orgoglioso.

Parliamo del rapporto (a distanza) con Selvaggia Lucarelli. Le punzecchiature hanno colpito? Cosa rispondi?

Per me sono giuste: era proprio l'effetto che volevo creare. Io sono uno che fa show, e non ho mai capito chi vuole fare spettacolo rimanendo in sordina. Anche attraverso i miei look ho voluto mandare messaggi, suscitare giudizi, positivi o negativi. Quello che dice la Lucarelli mi fa piacere, sinceramente, perché quando non ti possono toccare sulla danza o sulla professionalità, rimane il look, e il look è un mio punto di forza. Anzi, non vedo l'ora che anche la mia lingua diventi forte quanto i miei outfit! Comunque la stimo molto e la seguo anche fuori da Ballando: mi piace tantissimo, ha uno spiccato senso critico. E poi, anche lei fa spettacolo… non si presenta certo in camicia e tailleur nero, ma col frisé in testa!

Anche Vladimir Luxuria ti ha consigliato di uscire allo scoperto e di reagire.

Ringrazio Vladimir per il sostegno e per essersi schierato al mio fianco: mi ha fatto davvero piacere, soprattutto perché nessuno l’aveva mai fatto prima in questo modo. Se volessi passare inosservato, mi metterei giacca e cravatta e amici come prima. Ma da coreografo so che lo spettacolo parte dal look, e il look è parte del linguaggio. E comunque la critica mi piace da morire, soprattutto quella di Selvaggia. La trovo divertente dinamica intelligente e molto provocatoria come i miei abiti ….Anzi, ve lo svelo: io la adoro. E secondo me, in segreto, anche lei adora me…

Nancy Brilli ha condiviso sui social molti insulti contro Rossella Erra dopo il tesoretto. Da tribuno del popolo, cosa pensi?

Non ho trovato giusto che abbia condiviso tutto quell'odio verso Rossella. Soprattutto lei, che diceva di essersi sentita vessata dalla giuria o trattata con durezza. Non mi è piaciuto come ha trattato Rossella. Detto questo, Nancy ha ballato benissimo: in puntata le ho fatto grandi complimenti. Era fluida, espressiva, artistica. Ma condividere odio e fango non è mai la strada giusta: basta dare il "La" sui social e succede quello che abbiamo visto.

C'è chi dice che la tribuna del popolo ha "troppo potere" e "non rappresenta nessuno". Che rispondi?

Credo che Rossella abbia un modo tutto suo di vivere il programma, e come ogni essere umano merita rispetto. Sicuramente rappresenterà una parte del pubblico: qualcuno sì, qualcuno no. Ma il mondo è bello perché è vario. Rossella sa fare televisione, lo fa da tanto e conosce il mezzo. Studia, si aggiorna, sta prendendo il tesserino da giornalista. A volte è colorita, certo, ma va rispettata.

Matano ha dato il tesoretto a Francesca Fialdini e nessuno l'ha contestato. Perché con Rossella è stato diverso?

Perché forse il pubblico si sente più autorizzato a giudicare qualcuno che percepisce come vicino. Matano è un professionista, un conduttore; Rossella è "del popolo", e quindi viene messa più facilmente in discussione. Detto ciò, bisogna ammettere che il valore della Fialdini, nonostante l'infortunio, è sicuramente molto alto, maggiore rispetto a quello della Coriandoli, a cui Rossella ha scelto di dare il bonus per le sue ragioni.

Chi hai scoperto di più quest'anno? La tua piacevole sorpresa dentro e fuori dal cast.

La persona con cui ho interagito di più è stata Andrea Delogu: credo che riuscirebbe a farsi voler bene anche dal serial killer più spietato. È una persona d'oro, crea community, mette tutti a proprio agio. Poi Barbara D'Urso: sapendo che era la mia prima esperienza televisiva, mi ha dato coraggio, mi ha detto "Sii te stesso, non avere paura". Non me la immaginavo così umana e così di gruppo. Anche Fabio Fognini: quando ho avuto un problema con mia sorella, mi hanno chiamato e mi sono stati vicini. Martina Colombari: siamo anche usciti a cena. E poi Simone De Pasquale, che mi ha supportato in ogni puntata ed è davvero un amico con la A maiuscola.

Chi meriterebbe di più tra i concorrenti?

Devo dire tutti: si stanno impegnando tantissimo, nessuno ha preso questo percorso sotto gamba. Paolo Belli è sempre pronto a dare il massimo. Rosa Chemical ha fatto un miglioramento enorme: non aveva nulla a che fare con la danza e ora sa andare a tempo e affronta tutto con anima e corpo. Martina Colombari ha fatto un cambiamento notevole. Ma davvero potrei dire qualcosa di bello su ognuno di loro: stanno creando uno spettacolo pieno di energia, ballo e vita.

Chi vince Ballando con le stelle?

Non lo so: se la stanno giocando con le unghie. Ad oggi non c'è un concorrente che spicca nettamente sugli altri. Saranno gli ultimi balli a decidere il vincitore, perché ci sono vip forti e molto competitivi.