Rossella Erra insultata dai fan di Nancy Brilli dopo Ballando con le Stelle: “Minacciano di ammazzarmi”

Rossella Erra ha letto alcuni degli insulti che ha ricevuto sui social dai fan di Nancy Brilli, dopo la scelta di affidare il tesoretto di Ballando con le Stelle alla Signora Coriandoli: “Mi scrivono che sono una vacca, che possa venirmi un infarto o un tumore. Ballando è solo uno show”.

Continua il "caso tesoretto" assegnato da Rossella Erra durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle. Nel corso della diretta di sabato 6 dicembre, la tribuna del popolo ha scelto di affidare i suoi punti bonus alla signora Emma Coriandoli (in coppia con Simone Di Pasquale), togliendo di fatto Nancy Brilli la possibilità di giocarsi il ripescaggio e tornare eventualmente in gara.

Dopo quanto accaduto in puntata, la concorrente è intervenuta sui social e ha condiviso gli insulti ricevuti e indirizzati a Rossella Erra per la sua decisione. La diretta interessata, ospite de La Volta Buona nella puntata del 10 dicembre, è tornata a parlare dell'argomento e a sua volta ha letto al pubblico alcuni dei commenti negativi ricevuti in seguito all'assegnazione del tesoretto. "Che ti dicono?", le ha chiesto Caterina Balivo nel corso della puntata. La tribuna del popolo ha letto gli insulti "più tranquilli", che per la maggior parte attaccavano il suo aspetto fisico e facevano passare in secondo piano l'aspetto più leggero di Ballando con le Stelle. "Questa cicciona è una persona orribile. Questa balena che parla è inguardabile, le consiglio di cercare un bravo dietologo anziché sparare stron**ate", sono alcuni dei commenti cattivi che ha ricevuto. E poi ancora: "Sei una vacca. Istituiamo il giorno del "ammazza la vacca" così ammazziamo Rossella Erra, che dice solo stron**ate".

Rossella Erra ha voluto ribadire che "Ballando con le Stelle è uno show" e che il tesoretto è "opinabile": "Sul mio fisico divertitevi, ma quando mi dite "che ti possa venire un infarto" sappiate che mio padre è morto per un infarto fulminante. E quando dite "che ti venga un tumore ai polmoni così non potrai più parlare", sappiate che mia madre è morta per un tumore di questo tipo".