Nancy Brilli e Marcella Bella disertano la semifinale di Ballando con le stelle, la “protesta” dopo l’eliminazione

Nancy Brilli e Marcella Bella hanno disertato lo studio di Ballando con le stelle durante la semifinale andata in onda sabato 13 dicembre. Una “protesta” silenziosa contro il programma che le ha eliminate.

A fare rumore durante la semifinale di Ballando con le stelle 2025 sono stati gli esclusi, invece che i concorrenti ancora in gara. Grazie alle inquadrature sul pubblico di spettatori seduto ai lati del palco durante le fasi iniziali della puntata di sabato 13 dicembre, è emerso infatti che sia Nancy Brilli sia Marcella Bella hanno disertato la puntata che precede la finalissima di sabato prossimo. A sedere ai margini della pista da ballo, in qualità di concorrenti eliminati, sono stati infatti i soli Beppe Convertini ed Emma Coriandoli. Assenti, invece, le due concorrenti che la settimana scorsa non erano riuscite a ottenere il ripescaggio.

La signora Coriandoli ripescata al posto di Brilli e Bella

Era stata proprio Emma Coriandoli a risultare beneficiaria del ripescaggio nel corso della puntata andata in onda sabato 6 dicembre. Il pubblico sui social era esploso contro Rossella Erra e i punti del “tesoretto” assegnati alla concorrente in gara con il maestro Simone Di Pasquale, invece che a una tra Brilli e Bella. Ma, come svelato da Gennaro Marco Duello su Fanpage.it, la verità è che a penalizzare l’attrice non era stata la scelta della tribuna del popolo, bensì il fatto che la produzione del programma le avesse annullato oltre 60mila voti, ritenuti irregolari. Anche se Erra non avesse votato per riportare in gara Emma Coriandoli, dunque, Nancy Brilli non sarebbe comunque riuscita a rientrare a far parte del gruppo di concorrenti ancora in gioco.

Il silenzio social di Nancy Brilli e Marcella Bella durante la semifinale

Brilli e Bella non hanno commentato la gara in corso attraverso i rispettivi profili social durante la semifinale di Ballando con le stelle. La cantante ha preferito non pubblicare alcun contenuto, mentre Brilli ha condiviso alcuni filmati, nessuno dei quali riferito al programma, limitandosi al post di addio pubblicato nei giorni scorsi, che ha sancito ufficialmente la conclusione della sua esperienza a Ballando.