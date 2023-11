Micol Olivieri stanca delle critiche sull’estetica: “Ho pianto, alcune volte non reggo le cattiverie” In un lungo video su Instagram, Micol Olivieri si è detta stanca delle continue critiche che riceve sui social per il suo aspetto fisico: “Stamattina ho pianto, in alcuni giorni sono fragile e non riesco a reggere il peso delle cattiverie. Devo aver fatto un torto a qualcuno altrimenti non si spiega”.

A cura di Elisabetta Murina

Micol Olivieri è stanca delle continue critiche che riceve sui social per il suo aspetto fisico. E così, sul suo profilo Instagram, l'attrice ha pubblicato un lungo sfogo in cui ammette di sentirsi fragile e di non riuscire a spiegarsi il motivo di tante cattiverie nei suoi confronti: "Stamattina ho pianto, credo di aver fatto un torto a qualcuno altrimenti questa cattiveria non avrebbe senso".

Lo sfogo di Micol Olivieri contro le critiche

In un lungo video su Instagram, Micol Olivieri si è detta stufa delle cattiverie che legge nei suoi confronti, rivolte in particolare al suo aspetto fisico. "Mi sono resa conto di essere assolutamente satura della cattiveria della gente, dopo tantissimi anni che ne ricevo. Non sono più disposta ad accettare commenti sul mio aspetto fisico", ha esordito l'attrice de I Cesaroni. Poi ha spiegato di non riuscire a capire per quale motivo le persone le rivolgono determinati insulti:

Tutto questo perché? Perché il mio viso non piace a qualcuno, perché secondo qualcuno la mia faccia non va bene?. Stamattina ho pianto, credo di aver fatto un torto a qualcuno altrimenti questa cattiveria non avrebbe senso. Credo di aver pianto soprattutto per il senso di ingiustizia, perché so che tantissime donne prima di me e ragazze dopo di me subiscono queste cattiverei sul proprio aspetto.

"Ci sono giorni in cui non riesco a reggere il peso delle cattiverie"

Olivieri spiega che non le interessa piacere a tutti: ha imparato ad apprezzare il suo aspetto anche se ci sono giorni in cui si sente più fragile e non riesce ad accettare le cattiverie, convinta che nessuno dovrebbe "abituarsi" ad esse. Le sue parole: