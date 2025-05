Michele Criscitiello: “Mi piace abbinare il calcio alla bella donna. La devi istruire, come ho fatto con Giusy Meloni”

video suggerito

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, canale televisivo dedicato allo sport, ospite del podcast Centrocampo ha raccontato come sceglie le donne da inserire nel suo programma. "Sono un tifoso di calcio, mi piace vederlo e mi piace abbinarlo a una bella donna" ha spiegato il giornalista che ha spiegato poi come ha permesso a Giusy Meloni di avere successo a Dazn. "La ragazza deve essere bella perché cattura l'occhio", "La devi istruire": sono queste alcune delle affermazioni di Criscitiello nel suo lungo intervento.

Le parole di Michele Criscitiello

Michele Criscitiello nel suo programma Sportitalia predilige l'estetica e promuove le belle ragazze, anche se non hanno una buona preparazione sul tema che devono affrontare. Ospite del podcast Centrocampo, alla domanda del conduttore a tal riguardo, il giornalista ha infatti dichiarato:

Ci sono arrivato 10 anni prima. Oggi Diletta Leotta, che conduce in campo e non in studio televisivo, va bene. Sono un tifoso di calcio, sono uomo, mi piace vedere il calcio, e mi piace abbinarlo a una bella donna. Vedere la Leotta a bordo campo, così bella, vestita bene, apprezzo il contenuto e anche l'aspetto, ho fatto bingo. Viva la Leotta tutta la vita.

Giusy Meloni

Il discorso del giornalista si è concentrato poi su Giusy Meloni, volto femminile di Dazn che ha iniziato la sua carriera a Sportitalia. "Scopro Giusy Meloni quando la conoscevano solo la mamma e il papà. Le dico "devi fare questo lavoro". La istruisco, la coccolo, la incontro alla presenza della mamma, le prendo l'albergo, la porto al ristorante a Sant'Ambrogio con la mamma presente. Giusy è bella. Ma Giusy mi disse "Io però col calcio sono acerba". (Io le risposi, ndr) non ti preoccupare, però devi studiare. Devi ascoltarmi e fare come dico io". Criscitiello ha così continuato il suo lungo discorso: "La base è che a me serve la bella ragazza, e guarda caso ora lo fanno anche Sky e Dazn. Molte che sono ora a Dazn e Sky sono passate da me. Fanno bene Dazn e Sky che hanno fatto il ragionamento che ho sempre fatto io".

"Quella bella la devi istruire. A Monica Somma le ho allungato la carriera"

Stando alle parole del giornalista una ragazza per stare in tv deve essere bella perché deve "catturare l'occhio". Così ha continuato:

La ragazza deve essere bella perché cattura l'occhio, lavoriamo per catturare anche l'orecchio. Al di là di alcuni casi – ho delle ragazze più brave dei ragazzi come Valentina Ballarini e Giada Giacarone che se ti parlano di calcio, capisci in tre secondi che sanno cosa dicono – Quella bella la devi istruire, ma io a quella bella di turno le dico "non devi fare l'opinionista, devi fare la domanda giusta e la gente deve capire che la domanda è intelligente, che casomai l'hai studiata o che te l'hanno spiegata".

Monica Somma

Michele Criscitiello ha spiegato di aver "sempre lavorato così con le conduttrici femminili" e "ad alcune ho allungato la carriera". Ha poi citato Monica Somma che quando "incominciava ad avere 36-37 anni, faceva la modella, la chiamai e le dissi "c'è un solo lavoro che ti fa allungare la carriera, fai la conduttrice". Così ha continuato: "Oggi per fare la modella prendono la 20enne. Così le ho allungato la carriera fino a 44, 45, 46 anni. Ovviamente questo lavoro se lo sai fare e sei di bella presenza non finisce mai". Michele Criscitiello, per concludere, ha raccontato di non fare più scouting. Ci pensa il suo team a fare i casting alle ragazze: "A volte ho delle intuizioni su giovani giornaliste, ma le contatta Gianluigi Longari, le faccio incontrare dal mio team. A me deve catturare l'occhio. Questa estate farò condurre a una ragazza il calciomercato, l'ho vista due anni fa ma era piccola, aveva 18-19 anni. L'ho seguita. Sono passati 2 o 3 anni, mi ha chiesto un colloquio e ora ci siamo. Forse questa opportunità la può meritare".