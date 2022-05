Michael Fassbender e Alicia Vikander bellissimi a Cannes, il raro red carpet di coppia Michael Fassbender e Alicia Vikander sfilano insieme sul red carpet di Cannes 2022, in una delle rarissime occasioni mondane che la coppia si concede.

A cura di Ilaria Costabile

Michael Fassbender e Alicia Vikander sfilano bellissimi e complici sul red carpet di Cannes 2022, in una delle rarissime apparizioni insieme in pubblico. I due, marito e moglie dal 2017, sono a dir poco riservati e tranne che per occasioni particolari, non sono particolarmente avvezzi alla vita mondana, ed è quindi un'occasione ghiotta per i fotografi vederli insieme e a portata di obiettivo.

Il romantico red carpet a Cannes

I due divi sono presenti a Cannes per la prima di Holy Spider, in cui l'attrice è tra i membri del cast, e hanno presenziato anche alla cena organizzata da Louis Vuitton di cui la Vikander è ambasciatrice. L'ultimo red carpet a cui avevano preso parte è stato nel 2020, quando fu presentato il film Calm With Horses all'International Film Festival di Dublino. La coppia è particolarmente affiatata, come dimostrano anche gli scatti sulla Croisette, una complicità che nasce dopo l'essere diventati genitori all'inizio del 2021 del piccolo Mark, di cui ovviamente non ci sa nulla, se non qualcosa estrapolato dalle rarissime interviste che entrambi concedono o informazioni trapelate dalle cronache rosa. Proprio la scorsa estate, inoltre, erano apparse delle immagini dell'attore che si prendeva cura del bambino sul set del film in cui era impegnata la moglie, probabilmente si tratta della pellicola presentata in questi giorni a Cannes.

Un amore al riparo dal gossip

I sorrisi e gli sguardi che si scambiano tra loro sono il sintomo di un amore sereno, come hanno avuto modo di dichiarare, seppur in poche occasioni, un amore maturo che li ha resi felici e sicuri del sentimento che provano l'uno per l'altra. Galeotto, nel 2014, fu il film "La luce degli oceani" che li fece conoscere e innamorare, ma di quei primi momenti insieme hanno tenuto nascosto ogni minimo particolare, dichiarando di voler tenere privata una parte della loro vita, lontana dai riflettori e dal gossip che avrebbe potuto distorcere dei ricordi che apparterranno per sempre solo e unicamente a loro due.