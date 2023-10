Mia Khalifa licenziata e rimossa da Playboy per le sue posizioni a sostegno di Hamas: “Inaccettabili” La popolare rivista erotica ha licenziato in tronco la ex pornostar per le sue posizioni inneggianti Hamas: “Incoraggiamo la libertà d’espressione ma questo è troppo”.

Playboy ha annunciato la cessazione della collaborazione con l'ex attrice pornografica, naturalizzata statunitense, Mia Khalifa, in seguito alle sue dichiarazioni di sostegno ai recenti attacchi di Hamas contro Israele. L'annuncio è stato comunicato ai lettori tramite un'email ufficiale, che ha anche incluso la rimozione del canale Playboy gestito da Khalifa sulla loro piattaforma. Le dichiarazioni sono state ritenute dalla popolare rivista erotica "disgustose e riprovevoli".

La decisione di Playboy

La decisione di Playboy è stata motivata dalle affermazioni di Mia Khalifa, considerate "disgustose e riprovevoli" poiché sembrava celebrare gli attacchi di Hamas e l'uccisione di civili innocenti. La rivista, pur rivendicando l'importanza della libertà di espressione, ha sottolineato anche la propria politica di tolleranza zero per l'incitamento all'odio:

Sono commenti disgustosi e riprovevoli che celebrano gli attacchi di Hamas contro Israele e l’assassinio di uomini, donne e bambini innocenti. Noi incoraggiamo la libertà di espressione e il dibattito politico costruttivo, ma abbiamo una politica di tolleranza zero per l’incitamento all’odio. Ci aspettiamo che Mia capisca che le sue parole e le sue azioni hanno delle conseguenze.

Cosa ha detto Mia Khalifa

Ma che cosa ha detto Mia Khalifa? Le dichiarazioni della ex pornoattrice riguardano un tweet sulla piattaforma X (dove può contare su più di 5 milioni di follower) nel quale ha consigliato al gruppo di Hamas di filmare le loro attività in orizzontale "per poter osservare meglio quello che sta accadendo". Ha poi chiarito: "Questa affermazione non sta incitando in alcun modo la diffusione della violenza, ho specificamente detto combattenti per la libertà perché questo è ciò che i cittadini palestinesi fanno… lottare per la libertà ogni giorno". Questo è bastato per fare in modo che Playboy annunciasse la fine dei loro rapporti.