“Metto a posto come ogni mamma”, Chiara Ferragni contro chi la accusa di non occuparsi della casa Chiara Ferragni ha risposto per le rime a un follower che l’ha accusata di non occuparsi delle pulizie e dell’ordine della casa, dopo un video ironico pubblicato sul suo profilo TikTok. “La ‘bro’ fa questo e molto altro, come ogni mamma”, ha replicato l’influencer, mamma di Leone e Vittoria.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni di nuovo al centro di polemiche da parte dei follower. Questa volta il motivo è un video che l'influencer, madre di Leone e Vittoria, ha condiviso sul suo profilo Tik Tok. L'argomento affrontato in maniera simpatica sono le pulizie e l'ordine della casa, di cui l'imprenditrice si occupa esattamente come tutte le altre mamme. C'è però chi non le crede, ms

Il video di Chiara Ferragni sulle pulizie in casa

Sul suo profilo Tik Tok, seguito da oltre 4milioni di follower, Chiara Ferragni ha condiviso un video ironico in cui parla delle faccende di casa. Un modo per sentirsi forse più vicina alle altre mamme e per raccontare che anche lei si occupa delle pulizie della casa visto che ha due figli piccoli che mettono spesso in disordine. "Passo mezz'ora a mettere a posto il disordine dei miei figli in casa", si legge nel video. E poi ancora, sempre accompagnato da un audio ironico e simpatico: "In un minuto hanno fatto il doppio del casino". Come si legge dia commenti però c'è chi non le crede. Un follower infatti ha commentato: "La "bro" mette a posto", mettendo quindi in dubbio che la Ferragni si occupi davvero dell'ordine della casa.

La risposta a chi l'accusa di non fare niente in casa

Chiara Ferragni non ha perso tempo e ha subito risposto per le rime al follower che ha messo in dubbio il fatto che lei si occupi delle faccende di casa. Ha realizzato un altro video su Tik Tok, questa volta non ironico, in cui ha spiegato di riordinare, mettere a posto e fare molto altro, come ogni altra mamma, sia che abbia un lavoro d'ufficio o sia a casa con i figli: "La bro fa questo e fa molto altro come ogni mamma, anche quelle che non hanno un lavoro d'ufficio, lavorano tutto il giorno per i propri figli. Quindi Shut up".