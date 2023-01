MeToo, Jasmine Trinca: “Asia Argento è andata in guerra contro il potere, le dobbiamo tanto”

Sulle pagine di Repubblica, Jasmine Trinca è tornata a parlare del movimento MeToo e delle molestie che spesso le donne subiscono anche sul luogo di lavoro. L'attrice ha dichiarato che ogni volta che assiste alla reazione stizzita di chi detiene il potere, davanti alle donne che si fanno largo, capisce di essere sulla strada giusta:

Le rivoluzioni passano dalle forzature. Quando sento il fastidio di chi il potere l'ha sempre avuto, quando notano che ora c'è uno spazio nuovo per le donne, o per le razze, o per gli orientamenti sessuali, quando trattano il cambiamento come fosse un allarme, allora mi dico: siamo sulla buona strada.