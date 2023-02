Ambra Angiolini e Asia Argento come anime gemelle: “Incredibile averti incontrata solo ora” Sembra come se si fossero perse e poi ritrovate, come se il loro destino fosse già scritto. “Mi sembra di conoscerti da sempre”, scrive Asia. “Siamo speculari, ti vedo come la parte migliore di me”. Secondo le indiscrezioni starebbero lavorando insieme ad una serie per Amazon Prime Video.

A cura di Giulia Turco

Asia Argento e Ambra Angiolini si sono scoperte due metà della stessa mela. Per una vita intera si sono ammirate, ma mai conosciute davvero. Con uno scatto pubblicato su Instagram le due donne condividono la loro alchimia, mostrandosi complici e consapevoli, mentre c’è già chi lancia l’ipotesi di un progetto lavorativo in comune.

Ambra Angiolini e Asia Argento si scoprono amiche

È una dedica d’amore, tenera e reciproca, quella che si scambiano Asia Argento e Ambra Angiolini, nella loro prima foto insieme. Sembra come se si fossero perse e poi ritrovate, come se il loro destino fosse già scritto. Il caso vuole che abbiano le stesse iniziali in coppia. “A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tuta la fragilità che combatto e… viceversa”, scrive Ambra a corredo dello scatto.

“È incredibile averti incontrata solo ora”, replica Asia nei commenti. “Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altro su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia”, è load sua dichiarazione d’amore. “Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della mia vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love You”.

L’ipotesi di una serie tv su Amazon Prime Video

“Work in Progress”, scrivono tra le hashtag, lasciando intendere che ci sia qualche progetto in comune alla base della loro sintonia. Ambra Angiolini (45 anni) e Asia Argento (47) si sarebbero conosciute meglio proprio su un set, stando a quanto riporta Adnkronos, per la realizzazione di una serie tv che dovrebbe essere targata Amazon Prime Video. I dettagli per il momento sono ancora del tutto inediti.