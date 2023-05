Megan Fox e il disturbo da dismorfismo corporeo: “Non ho mai amato il mio aspetto fisico” Megan Fox ha parlato della sua lotta contro il dismorfismo corporeo, il disturbo di cui soffre e che la spinge a non vedersi mai come la vedono gli altri: “Non c’è mai stato un momento nella mia vita in cui ho amato il mio corpo, mai”.

A cura di Gaia Martino

Megan Fox è considerata una delle donne più sexy al mondo, eppure lei non si sente affatto così come la descrivono. In un'intervista con Sports Illustrated per l'edizione di Swuimsuit Issue che le ha dedicato una copertina, l'attrice e supermodella statunitense ha parlato della sua lotta contro il dismorfismo corporeo, un disturbo caratterizzato dall'esasperata attenzione e disagio verso i propri difetti fisici. "Non mi vedo mai come mi vedono gli altri", le parole.

Le confessioni di Megan Fox

Desidera essere apprezzata perché intelligente e pura d'animo, non solo per la sua bellezza. Ma Megan Fox, nonostante sia vista come una delle donne più belle e sexy al mondo, ha raccontato di soffrire per il suo corpo: "Non c'è mai stato un momento nella mia vita in cui ho amato il mio corpo, mai, mai". Quando era piccola era ossessionata dal suo aspetto, desiderava averne uno diverso. "Non so perché io abbia avuto una consapevolezza del mio corpo da così giovane. Sicuramente non era dovuto all’ambiente in cui vivevo. Sono cresciuta in un'ambiente molto religioso, i corpi non venivano neanche guardati" ha spiegato prima di concludere: "Il viaggio per amare me stessa sarà infinito, credo".

Megan Fox è single dopo la rottura da Machine Gun Kelly

Ha fatto chiacchierare a lungo la relazione con Machine Gun Kelly, cantante e attore statunitense con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze. Megan Fox e il suo ex fidanzato raccontarono di bere il loro sangue per scopi rituali, erano uniti da un profondo legame che improvvisamente si sarebbe polverizzato. Ad inizio anno è circolata la voce di un tradimento, poi smentita dalla diretta interessata. La supermodella e attrice a febbraio 2023 ha rotto il silenzio per mettere un punto alla storia con il rapper: "Anche se odio rubarvi la possibilità di diffondere notizie casuali senza nessuna base che sarebbero state più accurate se scritte con ChatGPT, voi ora dovete lasciare morire questa storia".