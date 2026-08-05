Mattia Scudieri annuncia la rottura con Grazia Kendi, ma lei sta soffrendo: “Pensavo di avere trovato l’amore”

È finita la relazione tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi. Lo annuncia l’ex concorrente del Grande Fratello che parla della rottura come di una decisione ponderata e comune. Una versione che stona con quella di Grazia, la parte della coppia che sta maggiormente soffrendo.

Mattia Scudieri ha annunciato la fine della sua relazione con Grazia Kendi. A circa sette mesi dall'inizio della loro storia d'amore, è arrivata la rottura. "Io e Grazia non stiamo più insieme. In questo ultimo mese ci siamo presi del tempo e della distanza per cercare di capire tante cose che, purtroppo, tra noi non stavano funzionando. Dopo averci riflettuto a lungo, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse", ha fatto sapere Mattia, raccontando la separazione come una conclusione alla quale entrambi sarebbero arrivati con maturità, quasi fosse una decisione condivisa e ritenuta da entrambi la migliore possibile.

Una decisione a senso unico? Grazia Kendi non nasconde di stare male

Ma la versione di Mattia non coincide con quella di Grazia. L'ex concorrente del Grande Fratello, pur chiedendo espressamente che non vengano rivolti attacchi all'ex fidanzato, ha chiarito di stare soffrendo per la fine della relazione con Scudieri. "Non ho intenzione di esprimermi a riguardo. Ho sofferto e continuerò a soffrire, perché pensavo di aver trovato finalmente un amore vero e duraturo e mi è crollato il mondo addosso": con queste parole Grazia ha confermato la rottura, lasciando intendere di avere investito tutta se stessa nel rapporto. Evidentemente non è bastato e, a differenza di quanto fatto da Mattia, non ha cercato di trasmettere l'idea di vivere questo momento con distacco.

Mattia Scudieri era stato avvistato con un'altra donna

Ma c'entra un tradimento? A quanto pare no. Poche settimane fa, però, Scudieri era stato avvistato in compagnia di un'altra donna. Un incontro che troverebbe spiegazione nelle parole dello stesso Mattia, il quale ha precisato che la storia con Grazia si sarebbe conclusa definitivamente ben prima che entrambi decidessero di comunicarlo pubblicamente. Al momento di quell'avvistamento, quindi, Mattia era già single e libero di frequentare chiunque desiderasse.

Una storia che già sembrava non destinata a durare (e che era stata voluta principalmente da Grazia)

Ma chi ha seguito l'edizione del GF durante la quale i due si sono conosciuti aveva già immaginato che quel legame avrebbe avuto vita breve. Era stata Grazia, nel corso dei mesi, a insistere affinché Mattia le concedesse una possibilità. Scudieri, dal canto suo, aveva spiegato più volte di vederla come un'amica e di essere innamorato di un'altra, la ex fidanzata Carlotta Vendemmia. Le cose erano cambiate una volta usciti dalla Casa quando i due, un po' a sorpresa, avevano deciso di darsi un'opportunità. Ma chi ha seguito quella relazione nel corso dei mesi aveva più volte messo in guardia Grazia, ritenendo che fosse lei l'elemento trainante della coppia e quella che, tra i due, aveva amato di più. Aspetti che le circostanze della rottura hanno confermato.

L'ennesima storia d'amore finita dopo il Grande Fratello

L'ultima edizione del Grande Fratello "Nip" – la versione realizzata con persone comuni e non con personaggi famosi – non ha portato fortuna alle coppie nate nella Casa. Prima di Mattia e Grazia si erano lasciati anche Rasha Younes e Omer Elomari, un'altra coppia nata durante il reality. Un'edizione che si è rivelata poco fortunata anche sotto il profilo della popolarità: nonostante i mesi di messa in onda, infatti, quel cast non è riuscito a conquistare davvero il pubblico e la notorietà dei suoi protagonisti si è spenta rapidamente, costringendoli a tornare alla vita di tutti i giorni prima del previsto. A resistere, invece, sono Anita Mazzotta e Jonas Pepe, che continuano la loro storia d'amore anche a telecamere spente.