Matteo Renzi cita Bianca Berlinguer per le sue parole: “Chiedeva servizi contro M5S e Bersani” L’ex presidente del Consiglio cita in giudizio la neo-giornalista di Rete 4 per le parole rilasciate da quest’ultima in una intervista al Fatto Quotidiano: “quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorni, uno contro i 5 stelle ed un altro contro Bersani”.

Matteo Renzi, direttore del Riformista ed ex presidente del Consiglio, ha comunicato la decisione di citare in giudizio la giornalista Bianca Berlinguer in seguito alle dichiarazioni rilasciate da quest'ultima durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Bianca Berlinguer, fresca di nuovo incarico a Rete 4 dove condurrà Stasera Italia e una nuova trasmissione in prima serata, ha spiegato che ai tempi della direzione del Tg3, le veniva richiesto da Renzi "di produrre due servizi giornalieri, uno contro il Movimento 5 Stelle e un altro contro l'ex segretario del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani".

Le parole di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer ha attaccato Matteo Renzi perché nel suo giornale, Il Riformista, ha parlato di lei come di una che "ha ceduto al richiamo dei soldi". E ha spiegato: "Mi sembra che non abbia alcun titolo per fare del moralismo su questo tema; solo grazie a Antonio Campo Dall’Orto non sono stata fatta fuori definitivamente dalla Rai". Poi in un passaggio ha raccontato:

Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica, in particolare era questa la pretesa di Matteo Renzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani.

Bianca Berlinguer sarà la conduttrice di "Stasera Italia", in alternanza con Nicola Porro e con Augusto Minzolini, a cui verrà affidata la conduzione di Stasera Italia Weekend. Poi, Bianca Berlinguer condurrà un talk-show in prima serata al martedì sera, lo stesso giorno in cui andava in onda con Cartabianca, sempre insieme a Mauro Corona.

La decisione di Matteo Renzi

Dopo la pubblicazione di questa intervista, è arrivata la nota di Matteo Renzi attraverso il suo partito Italia Viva: "Il Senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano".