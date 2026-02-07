Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi: la reazione alla gaffe di Petrecca

La gaffe di Paolo Petrecca su Matilda De Angelis è arrivata all'orecchio della diretta interessata. Ma andiamo con ordine. Venerdì 6 febbraio, si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina. La telecronaca del direttore di RaiSport Paolo Petrecca è stata funestata dalle gaffe. Una in particolare riguardava proprio l'attrice. Vedendola sul palco, Petrecca ha pensato si trattasse di Mariah Carey.

La gaffe di Paolo Petrecca. Matilda De Angelis era attesa nel corso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Quando è salita sul palco per la sua performance, Petrecca ha commentato: "Le immagini ci portano da Mariah Carey". Dopo qualche secondo di silenzio, ha ripreso a parlare e si è corretto, dando alcune informazioni sull'esibizione della nota attrice: "Matilda De Angelis, come direttrice d'orchestra, dirige una fantasia ispirata a grandi compositori italiani come Verdi, Puccini, Rossini". La gaffe è diventata virale in pochi secondi e così è giunta all'orecchio della diretta interessata, che ha commentato.

La reazione di Matilda De Angelis. In una storia pubblicata su Instagram, l'attrice l'ha presa con un pizzico di ironia: "Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona", ha commentato. Poi, ha rimarcato come questo colpo di scena inaspettato possa essere un vantaggio per lei: "Sono pronta a dividermi anche i diritti d'autore di All I Want for Christmas Is You. Non ho problemi". De Angelis, tutto sommato, non sembra esserci rimasta male. In fondo, è in ottima compagnia. Se nel suo caso è stato detto il nome sbagliato, in quello di Ghali la performance è stata penalizzata da una regia che non lo ha mai inquadrato da vicino e una telecronaca in cui il suo nome non si è praticamente sentito. A questo punto, meglio essere Mariah Carey.