Mariah Carey canta in italiano alla cerimonia di Milano Cortina: il segreto della sua pronuncia svelato nel gobbo

Il gobbo sui generis di Mariah Carey è stato reso pubblico da Tommaso Zorzi, presente allo Stadio San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: ecco come è stato scritto il testo di Nel blu dipinto di blu da lei cantato.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un gobbo "sui generis" quello di Mariah Carey, ospite internazionale della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, allo Stadio San Siro di Milano e in diretta su Rai 1 si è esibita sulle note del brano cult di Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu. La celebre cantante statunitense ha cantato in italiano, offrendo un'interpretazione appassionata della celebre canzone, e mostrando una certa padronanza del testo in italiano.

Il segreto del suo italiano, però, lo ha svelato Tommaso Zorzi, ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip nonché famoso influencer, presente allo stadio vestito a festa in occasione della cerimonia. Su Instagram ha reso pubblico il gobbo dell'artista: "Il gobbo di Mariah mi devasta", ha scritto in un contenuto video, mostrando cosa leggeva esattamente Mariah Carey mentre cantava.

Per non sbagliare la pronuncia, la cantante si è fatta aiutare dagli organizzatori con un trucchetto: sul gobbo, mentre cantava, scorreva il testo del pezzo di Modugno scritto in un italiano molto maccheronico. Le frasi che si susseguivano sullo schermo posizionato davanti all'artista rappresentavano la pronuncia esatta di ogni singola parola, pronte per essere interpretate da una persona che parla la lingua inglese. "Volare" è così diventato "voh-lah-reh", "nel cielo infinito" invece "nell chay-lo een-fee-nee-toe", e così via. Un testo incomprensibile, ma che ha reso positivo il risultato sonoro.

Il suo gobbo è subito finito virale sui social. Un evento di tale portata è seguito da spettatori provenienti da tutto il mondo. Stasera, oltre a Mariah Carey, tantissimi altri ospiti di fama nazionale e mondiale sono stati chiamati a presenziare alla cerimonia: da Laura Pausini a Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Tom Cruise.