Mario Adinolfi sogna il ruolo di opinionista di Uomini e Donne: interviene Tina Cipollari, il botta e risposta

Botta e risposta social tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari dopo che il giornalista ed ex naufrago dell’Isola ha dichiarato la sua volontà di prendere il posto di Tinì Cansino a Uomini e Donne. “Siamo al completo”, ha scritto la Cipollari che poco dopo è stata risposta a tono.

Nelle ultime ore si è verificato un inaspettato botta e risposta social che ha visto protagonisti Mario Adinolfi e Tina Cipollari. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, nonché giornalista ed ex deputato, ha ribadito in un'intervista il suo desiderio di tornare in tv come opinionista: "Vorrei fare Tinì Cansino, vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne, dietro Gianni Sperti". Una rivelazione quasi inaspettata che ha scatenato la reazione di Tina Cipollari. Le parole della storica opinionista hanno suscitato un'immediata risposta in Adinolfi.

Il botta e risposta tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari

Ospite del format Casa Lollo ieri, Mario Adinolfi ha rivelato che gli piacerebbe ricoprire il ruolo di Tinì Cansino, ovvero quello di opinionista di Uomini e Donne. "È la mia ambizione, vorrei fare la seconda voce del programma" ha dichiarato il giornalista. Il video, postato su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, ha scatenato l'immediata reazione di Tina Cipollari, veterana del dating show di Maria De Filippi, che ha risposto a modo suo: "No grazie siamo al completo".

E Adinolfi non si è tirato indietro dal risponderle a tono. Così le ha scritto, tra le repliche al suo commento: "Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti".

Il futuro di Adinolfi dopo l'Isola: "Mi piacerebbe fare l'opinionista"

Dopo l'avventura in Honduras, all'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi vorrebbe continuare a frequentare il piccolo schermo. In un'intervista, dopo il programma, ammise la volontà di immergersi nel ruolo di opinionista. "Resto a disposizione della rete e delle produzioni per fare altro. Se ci saranno occasioni per continuare a parlare di me stesso e delle mie idee continuerò a farlo. Mi piacerebbe fare l’opinionista", le parole. Soltanto ieri, per la prima volta, ha rivelato che il suo sogno sarebbe quello di ricoprire il ruolo di Tinì Cansino.