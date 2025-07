Mario Adinolfi dopo l’Isola dei Famosi: “Valuterò le offerte che arrivano. Mi piacerebbe fare l’opinionista”

Mario Adinolfi guarda al futuro dopo l'Isola dei Famosi. L'esperienza in Honduras ha profondamente cambiato il giornalista, sia dal punto di vista umano che fisico. Grazie al reality, infatti, ha iniziato un percorso di dimagrimento che sta continuando ancora oggi. In più occasioni, ha raccontato di essere tornato "diverso" rispetto a quando era partito e oggi pensa al futuro, lasciandosi diverse porte aperte, tra cui quella della televisione.

Il rapporto con la conduttrice Veronica Gentili

La partecipazione di Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi è stata inaspettata per il pubblico e inizialmente accolta con numerose critiche. Anche la moglie Silvia Pardolesi pensava che fosse una follia, così come si è trovata a pensarlo in passato, quando al marito erano stati proposti altri reality. "Stavolta però ha cambiato idea. Dunque, alla faccia di chi dice che sono un patriarcale misogino, ho avuto il permesso di mia moglie e sono partito", ha raccontato l'ex naufrago in un'intervista a Novella 2000.

La personalità di Mario Adinolfi non è passata inosservata all'Isola ed è stata spesso divisiva, soprattutto per quanto riguarda determinate tematiche. Con alcuni naufraghi aveva già avuto modo di confrontarsi, come con Dino Giarrusso ma anche con la stessa conduttrice Veronica Gentili: "Ci conosciamo da anni e abbiamo litigato spesso. Prima di partire per l’Honduras le ho detto che avevo un po’ di timore, ma poi ci siamo promessi che lei non mi avrebbe risparmiato nulla e io non sarei stato un Adinolfi che non è Adinolfi".

Cosa farà Mario Adinolfi dopo l'Isola dei Famosi

Dopo l'esperienza come naufrago all'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi non si preclude nessuna strada per il futuro. Tra queste, anche il rimanere in tv per un altro progetto lavorativo, magari meno impegnativo del reality in Honduras, come ha raccontato a SuperGuida TV: "Resto a disposizione della rete e delle produzione per fare altro. Non credo da concorrente, non ho molta voglia ma valuterò le offerte che arriveranno". Al momento, infatti, tra gli obbiettivi dell'ex naufrago c'è quello di continuare a raccontare la sua storia, in modo più approfondito, anche a chi magari non lo conosce: "Se ci saranno occasioni per continuare a parlare di me stesso e delle mie idee continuerò a farlo. Mi piacerebbe fare l’opinionista”. Tra meno di un mese, poi, uscirà anche un suo libro, di cui al momento sono solo tre persone ad averne una copia, Cristina Plevani, Omar Fantini e Veronica Gentili.