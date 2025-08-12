Mario Adinolfi svela la sua dieta dopo l’Isola dei Famosi: “Ho perso 45 chili, anche la fede mi sta larga”

Mario Adinolfi ha aggiornato i followers sul suo percorso di dimagrimento. L’ex naufrago, dall’inizio dell’Isola dei Famosi ad oggi, ha perso 45 chili e attualmente ne pesa 183. Poi ha spiegato quali alimenti ha tolto dalla dieta, che unisce ad alcune iniezioni di un farmaco specifico e a del movimento fisico.

Mario Adinofli sta continuando il suo percorso di dimagrimento. Dopo essere tornato dall'Isola dei Famosi lo scorso giugno, lo scrittore e opinionista ha aggiornato tutti coloro che lo seguono sull'argomento, spiegando di aver iniziato la "fase due" e di essersi sottoposto a una serie di iniezioni per perdere perso. A distanza di due mesi, l'ex naufrago ha svelato quanti chili ha perso e come sta procedendo.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi dall'inizio dell'Isola a oggi

"Mi continuate a chiedere notizie sul dimagrimento, ringrazio per l’incoraggiamento ma ci sono cose più importanti di cui occuparsi", ha esordito in un post pubblicato su Instagram. Adinolfi ha spiegato di aver finito le prime quattro iniezioni del farmaco Tirzepatide e di aver perso complessivamente, dall'inizio dell'Isola dei Famosi ad oggi, 45 chili. Il suo corpo è in continuo cambiamento e l'ha notato anche da alcuni dettagli: "Mi sono accorto che sto per perdere la fede nuziale. Prima, complici i 65 chili che ho preso dall’anno del matrimonio, mi stringeva al punto di aver disegnato un solco nel dito, ancora visibile. Silvia mi ha detto: dobbiamo andare dall’orafo a farla stringere un po’".

La dieta di Mario Adinolfi: quali cibi ha eliminato

L'ex naufrago è soddisfatto del percorso fatto finora, anche se ha precisato che non è stato facile. Il farmaco che assume con regolarità "non è miracoloso" e deve essere associato a dieta e movimento, come lui stesso ha raccontato: "Io dalla mia dieta ho progressivamente eliminato pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate. Poi cerco di camminare il più possibile, mi sono spinto oltre i 5.000 passi, quasi 4 km in meno di un’ora. Oggi sono cento giorni esatti dall’ultima pesata che feci sulla piastra per bovini che abbiamo in casa e segnò 227.9 kg.". Al momento Adinolfi pesa 183 chili, 45 persi in totale, frutto di allenamento, alimentazione corretta e anche dell'esperienza in Honduras all'Isola dei Famosi, dove "mangiavo poco o niente con una quotidianità faticosissima". Infine ha concluso: "Si può fare solo con una prova di forza di volontà estrema, con una determinazione d’acciaio, se vi affidate unicamente al farmaco non accadrà nulla e spenderete soldi inutilmente".