Marino Bartoletti vuole querelare Selvaggia Lucarelli dopo Sanremo, lei: "Esempio di gaslighting" Marino Bartoletti vorrebbe denunciare Selvaggia Lucarelli, come è lei stessa a far sapere pubblicando degli screen in cui si leggono alcuni commenti dei giornalista a lei rivolti, dopo lo scontro a distanza verificatosi durante la puntata di Domenica In.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo lo scontro a distanza consumatosi nella domenica post sanremese tra Marino Bartoletti e Selvaggia Lucarelli, pare ci siano nuovi sviluppi alla faccenda, come fa sapere la scrittrice. Su Instagram ha infatti postato alcuni screen di commenti in cui il giornalista sembra intenzionato a querelarla per gli insulti ricevuti, seppur via social, mentre era in corso la puntata di Domenica In.

Marino Bartoletti vorrebbe querelare Selvaggia Lucarelli

"Adesso è passato a dire che è lui che querela me, questa signora, madonna che imbarazzo" scrive Selvaggia Lucarelli su Instagram, pubblicando lo screen di alcuni commenti in cui Marino Bartoletti risponde a chi contesta le modalità con cui la scrittrice è stata attaccata per aver espresso una sua opinione in merito ad una canzone, nel merito quella di Simone Cristicchi. Il giornalista, dal canto suo, scrive: "Si dà il caso che la verità sia la mia. E infatti querelerò questa signora per gli insulti che mi ha rivolto". Lucarelli appare perplessa e, infatti, nelle storie successive pubblica altri screen in cui commenta le parole utilizzate dal giornalista che sembra irremovibile all'idea di sporgere querela: "Umiliarla no, ma probabilmente querelarla sì. Così rifletterà su quello che si è permessa di scrivere su di me. Non tutto può restare impunito" scrive rispondendo ad un utente. E ancora: "Adesso è lui che vuole le mie scuse. Un esempio meraviglioso di gaslighting" scrive nel pubblicare un altro estratto in cui Bartoletti dichiara di aspettare le sue scuse che, però, è sicuro non arriveranno.

Cosa è successo a Sanremo 2025

Nel corso della puntata di Domenica In, durante la quale i giornalisti hanno avuto modo di commentare e chiacchierare con i concorrenti della 75esima edizione di Sanremo, Marino Bartoletti complimentandosi con Simone Cristicchi per il brano Quando sarai piccola, aveva poi aggiunto: "Qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale, ha scritto delle cose che ti hanno profondamente ferito". Selvaggia Lucarelli, che aveva criticato la canzone, si è sentita chiamata in causa e ha risposto dicendo: "Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica". Da qui, ne è nato un diverbio, che è poi sfociato nell'intento di cui sopra, da parte del giornalista, di querelare la collega.