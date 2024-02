Marina Massironi: “Mai pentita dell’addio a Aldo, Giovanni e Giacomo. Molti mi credevano trigama” Marina Massironi al Corriere racconta della lunga collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo. Con quest’ultimo è stata anche sposata, ma i rapporti sono rimasti ottimi: “Non mi sono pentita di averli lasciati, è stata una separazione consensuale”. Ha rivelato che dietro le quinte, durante una lite, Giacomo si ruppe il naso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Marina Missironi in una lunga intervista al Corriere parla della sua carriera e dell'abbandono al trio Aldo, Giovanni e Giacomo dopo una lunga collaborazione. Tutto partì nel 1985 quando conobbe Giacomo Poretti, divenuto poi suo marito: "Facemmo tanti provini, non venivamo mai scritturati. Ci siamo inventati di tutto, abbiamo creato il duo Hansel&Strudel, esibendoci nei cabaret, nei piano bar, nelle pizzerie, nelle discoteche, negli asili, anche nei supermercati". Poi iniziarono le serate con Aldo e Giovanni e nonostante il divorzio da ‘Giacomino' nell'89, la loro collaborazione artistica proseguì e prese il volo.

L'inizio e la fine con Aldo, Giovanni e Giacomo

La collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo nacque "per amicizia": "Il trio era costituito da tre maschi e solo in un secondo momento abbiamo deciso il mio definitivo coinvolgimento, entrando nel cast fisso. Inizialmente ero quella che, nel Trio, andava e veniva, parallelamente ero impegnata anche in altri progetti: con loro mi dedicavo alla comicità, poi andavo a recitare La peste di Camus. Una vera e propria schizofrenia, usando corde farsesche, drammatiche, politiche, grottesche" ha raccontato Marina Missironi al Corriere. Dopo anni, ha deciso di abbandonare quella strada per proseguirla da sola:

Non mi sono pentita anche perché è stata una separazione consensuale, così come lo era stata quella dal marito Giacomo, con il quale siamo sempre rimasti in ottimi rapporti. Dopo aver interpretato, anche al cinema, la moglie o la fidanzata di Aldo, poi di Giovanni e di Giacomo, ho finito il giro e ho imboccato un altro percorso, con altri film e altri registi. Però la cosa curiosa è che, a furia di lavorare con loro tre, la gente mi fermava per strada, chiedendomi se ero la moglie di Aldo, Giovanni e Giacomo! Dovevo spiegare che non ero trigama.

Indimenticabile il divertimento con i tre colleghi così come i momenti di tensione: "Una volta, durante le repliche di uno spettacolo, Aldo si fa male con un chiodo in camerino e gli viene fasciata una mano. Ma quando torna a casa, il suo cane gli morde l’altra mano e nei giorni seguenti dovette recitare con entrambe le mani fasciate! Mentre Giacomo una sera, dietro le quinte, si scontra con Aldo e si è rotto il naso".

La vita di Marina Massironi tra ieri e oggi

Marina Massironi oggi sente il peso del suo lavoro: desidererebbe trascorrere più tempo in casa, con il marito Paolo Cananzi. Vivono in campagna vicino Rimini, in una zona mal collegata con i mezzi: "Devo organizzarmi solo con la macchina. L’unica cosa che alleggerisce il senso di responsabilità, è non avere figli, di conseguenza faccio meno danni, mi sento meno colpevole per le mie assenze". Nonostante le difficoltà, l'attrice ha imparato a vivere la vita sorridendo: ha ricordato che quando era piccola in famiglia non c'erano sempre i soldi per fare la spesa. "La risata è salvifica: ti fa superare l’ansia, il dolore di una perdita, ti dà la forza per andare avanti. D’altronde, sono nata in una famiglia allegra: a casa mia mancavano spesso i soldi per fare la spesa, mangiavamo carne o prosciutto una volta a settimana, ma la risata non mancava mai. L’importante è saper guardare oltre il problema, perchè la rinascita è accessibile a tutti".